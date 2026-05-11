Хулио Веласкес: Нито играчите, нито публиката заслужаваха тази загуба от Лудогорец (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционния си брифинг преди мача с Лудогорец. Новият шампион на България гостува в Разград в сряда, 13 май, от 20:15 часа. Той се върна и на отминалия двубой срещу вече бившите шампиони.

„Винаги подхождам с емпатия в отношенията с хората. И аз съм човек, който допуска хиляди грешки. Мислим мач за мач, продължаваме по същия начин. Предстои анализ на всичко, което се е случило, защото играхме през 2 дни. Следващият ни мач е в сряда. Ще видим как работят момчетата. Разбира се, като сложим на везната всички обстоятелства, ще изберем оптималните 11“, започна Веласкес и продължи:

В Левски вече мислят за селекцията и новия сезон, но няма да подценят мачовете до края

„Не само сега, когато сме шампиони, но и от доста време водим разговори между различните департаменти в клуба с цел да организираме както подготовката, така и селекцията. В това състезание на трансферния прозорец участваме всички – скаутите, спортно-техническа част. Всички сме ангажирани с процесите. Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките на профила и прототипа на играча, от който ще има нужда, а вече спортният отдел, скаутингът работи, за да се стигне до определени имена, които са зададени от старши треньора. Оттук-насетне да видим какво реално ще може да си позволи клубът. Става въпрос за финансовата част. Да видим къде ще се позиционираме на трансферния пазар. В средносрочен и краткосрочен план работим“.

„Обичам да съм обективен. В по-голямата част от тези мачове през настоящия сезон играхме равностойно или бяхме по-добри от Лудогорец. Говорим за отбор, който е с много по-сериозен бюджет от този на Левски. Много често това води до един гол от една ситуация и губиш мача. В последната среща трябваше да победим с абсолютна лекота. С това усещане останах на стадиона, а и след това, когато го анализирах. Футболистите играха страхотен мач, искам да отлича желанието им. Играчите бяха на нивото на публиката“.

„Направихме повече от необходимото, за да спечелим. Допуснахме грешка, но въпреки това не е реално да загубим този мач. Струва ми се напълно нереално да ни отменят изравнителния гол. Аз като старши треньор срещу такива неща не мога да се боря. Аз мога да опитам да дам най-доброто от себе си доколкото зависи от мен. Но има неща, които не са в моите ръце. Главата ми не го побира как ни отмениха този гол. Бях много сърдит след това, защото нито играчите, нито публиката заслужаваха това. Играхме много добре. Може би в моменти по-добре от мача за Купата на стадиона в Разград. Именно тези детайли, които споменах в началото, дават разликата“, коментира той.

„Переа имаше леки проблеми, но утре ще пътува с нас за Разград. Не става въпрос за сериозна контузия, но просто не се чувстваше комфортно и не беше хубаво да прибързваме. Тепърва ще говорим за Охене и Георги Костадинов дали ще останат. Ако отговоря дали бих взел играч от Лудогорец, ще бъде липса на уважение“, завърши Хулио Веласкес.

