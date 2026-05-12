Украйна предлага на Русия частично примирие с посредничеството на Европа

Украйна предложи Европа да посредничи в преговорите с Русия, като се започне с малка стъпка: взаимно прекратяване на атаките срещу летища. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха пред Politico. Този вариант за прекратяване на огъня би дал на европейските лидери конкретна роля в дипломацията в момент, когато водените от САЩ преговори между Москва и Киев са в задънена улица, а руският президент Владимир Путин не показа голям интерес към по-широко споразумение за прекратяване на войната.

„Европа вероятно се нуждае от нова роля в нашите мирни усилия. Можем да се опитаме да разрешим или постигнем така нареченото прекратяване на огъня на летищата“, каза Сибиха в кулоарите на среща на външните министри на ЕС в Брюксел.

Предложението ще се фокусира върху ограничено споразумение между Москва и Киев, което да не е насочено към атаки срещу летища. Сибиха твърди, че Путин може да е мотивиран да участва в подобна сделка, тъй като големите руски транспортни центрове, включително международното летище Шереметиево в Москва и летище Пулково в Санкт Петербург, стават все по-уязвими за украински атаки от далечни разстояния. „Може би нашите европейски съюзници, като създадат платформа или специална група, биха могли да обсъдят този въпрос “, каза той, добавяйки, че украинският президент Володимир Зеленски вече е обсъдил идеята с някои европейски лидери.

Но Киев не иска от Европа да замести Вашингтон. Напротив, според Сибиха всички европейски усилия трябва да укрепят водената от САЩ дипломация и да избягват създаването на конкуриращи се програми. „Това трябва да бъде допълващ подход, а не заместител или алтернатива“, каза Сибиха, добавяйки, че Европа трябва да говори с „един глас“.

Високопоставени представители на ЕС досега остават предпазливи, твърдейки, че Путин не е демонстрирал сериозно намерение за прекратяване на войната. Въпреки това, министърът на външните работи на ЕС Кая Калас в понеделник отвори вратата за дискусии относно ролята на Европа, заявявайки, че министрите на външните работи ще повдигнат въпроса на среща по-късно този месец.

Според старши лейтенант от Украинските отбранителни сили с позивна „Алекс“, сътрудник на Telegram канала „Офицер“, така нареченото прекратяване на огъня, обявено за уикенда на 9-10 май, не е било усетено на фронта. Той добави, че няма участък от фронта, където обявеното прекратяване на огъня действително да е било ефективно. Стана известно също, че Русия възнамерява да поиска от Украйна ново прекратяване на огъня в края на май – за ремонт на електропровода, който захранва Запорожката атомна електроцентрала.

