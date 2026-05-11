Въпреки ужасяващата си форма: Лудогорец извъртя Левски по старата схема и има най-добри шансове за Европа

“Лудогорец са в най-добра позиция (за Европа), въпреки че са в ужасяваща форма“. Това заяви спортният журналист Стефан Йорданов в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“ по повод въпроса кой от трите отбора зад Левски може да вземе второто място в Първа лига и да се класира за участие на квалификациите за европейските клубни турнири. Той смята, че победата с 1:0 над Левски е помогнала сериозно на “орлите“. А това, че те ще бъдат домакини в следващите си два мача ще им бъде от полза.

“Успяха да извъртят Левски по старата схема“

“Мисля, че Лудогорец са в най-добрата позиция (за Европа), въпреки че са в ужасяваща форма, можем да кажем. Особено с тази победа, която постигнаха на “Герена“. Успяха да извъртят Левски по старата схема. С 1:0, както се случи няколко пъти през първия полусезон. В момента 1 точка преднина, но им предстоят две домакинства – на ЦСКА и на Левски в Разград. Добре е, че мачовете ще се играят в Разград, не толкова заради домакинската подкрепа, а заради това, че няма да има домакински фактор за ЦСКА и Левски в тези мачове. Но пък ЦСКА изглежда също набира сериозна инерция. ЦСКА 1948 също не са за подценяване. Наистина ще бъде доста интересно“, започна Стефан.

“Лудогорец е в по-добра позиция“

“И аз лично ще бъда доста впечатлен, ако Левски и ЦСКА завършат първи и втори. Защото това не сме го виждали много отдавна. Навяват едни спомени, които, може би тук, на тази маса, не всички ги имат. 14 години доминация на Лудогорец, нормално да не си спомняме много от тези периоди. Така че ще бъде готино да видим ЦСКА и Левски на първите две места. Аз мисля, че ЦСКА има своите шансове, но все пак мисля, че Лудогорец е в по-добра позиция. Да кажем, че ЦСКА могат да влязат в Лига Европа през Купата на България“, завърши Йорданов. Още по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

