Виктор с победа в полуфинала на "Като две капки вода". Ето я голямата четворка на сезона

Полуфиналът на "Като две капки вода" 2026 г. предложи истински музикален спектакъл, в който сцената се превърна в арена на смели трансформации, силни вокални изпълнения и впечатляваща актьорска игра. Участниците се впуснаха в едни от най-трудните си превъплъщения до момента, като всеки от тях вдигна летвата още по-високо и показа колко много е израснал в хода на шоуто.

Победителят в лайва бе Виктор Тодоров, който триумфира със забележително изпълнение като Джанет Джексън от VMA 2009.

14-тият сезон бе най-оспорваният в историята на българското издание. Във финалната четворка се класираха Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Дънди. Прецедент в шоуто е фактът, че Емилия, която няма нито една победа за сезона, се класира на първото място преди финала.

Първите четирима ще стартират във финалното си представяне с предимство от 2 точки, а класиралите се от 5 до 9 място с 0, но всеки от участниците има шанс за голямата победа на 18 май.

Имитациите в полуфинала

Полуфинала на Сезона - Слънце откри Борис Христов със силна и много трудна имитация, хвърляйки се в хаоса на The Prodigy с "Firestarter" - парчето, което направи Кийт Флинт една от най-противоречивите рок фигури на 90-те години. Той обаче се справи "убийствено" с високата топка и заслужено получи одобрението на журито.

Втори за вечерта на сцената излезе Даниел Пеев - Дънди, обличайки червения латексов костюм на ексцентричната Бритни Спиърс. Той изпя хита на поп звездата - "Oops... I Did It Again" - който я направи абсолютна сензация в началото на 2000-те. Актьорът влезе в женския образ по уникален начин и развесели публиката с много танци и характерните движения от клипа на парчето.

Трета видяхме Симона като певицата с изключително въздействащ глас - Лара Фабиан. Най-младата участничка в тазгодишното издание развълнува публиката, като се постара, за да предаде емоцията на песента "Je suis malade" - една от най-драматичните френски балади. Фантастичната имитация на Симона впечатли журито, което я похвали за чудесното изпълнение.

След нея дойде ред на Виктор, който накара членовете на журито да гледат с отворени усти. Той пресъздаде Джанет Джексън от VMA 2009 и изненада зрителите с жестока имитация, която максимално се доближи до оригинала на "Scream". Силната хореография и сценичното присъствие направиха изпълнението на Виктор едно от най-удивителните.

Следващата трансформация бе за Емилия, преобразена в Софи Маринова, която лично даде съвети на своята колежка, за да влезе в роля. Тя присъства и като гост сред публиката. Софи Маринова се развълнува от изпълнението на Емилия и със сълзи на очите коментира разтърсващата прилика помежду им. Журито остана възхитено от старанието и положения труд за представянето на "Без теб".

Шестата имитация в полуфинала бе на Пламена, която излезе на сцената като мегазвездата Бионсе. С всеки лайв, тя надгражда себе си и за пореден път доказа таланта си. Журито я поздрави за убедителното преобразяване и силното изпълнение на песента "Listen". Определено това бе едно от най-зрелищните ѝ превъплъщения до момента.

Задачата на Иво Димчев също бе изключително интересна, като се превърна в бащата на соул музиката - Рей Чарлс. Той ни потопи в света на вечните музикални класики с "Hit the Road Jack!", изигравайки не само Чарлс, но и четирите беквокалистки. С много артистичност, Иво отново изуми зрителите, които станаха за бурни аплодисменти.

Весела Бабинова получи необикновеното предизвикателство - актрисата разтопи сърцата ни с образа на латино изпълнителя Енрике Иглесиас и една от най-хитовите му песни "Hero". Тя овладява образа на вечния романтик, а имитацията ѝ се получи добре благодарение на отличната актьорска игра, с която потопи зрителите в настроението от клипа на парчето.

Последна бе Алекс Раева, която допринесе за финалното забавление на вечерта. Тя направи чудесна подгрявка за Евровизия, имитирайки DARA и нейното щуро парче "Bangaranga". Раева пресъздаде неподражаемата харизма на представителката ни на песенния конкурс и с много танци приповдигна настроението на всички.

