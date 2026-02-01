Рокада при националите по футбол: БФС назначи най-титулувания български треньор

Лайфстайл:

01 февруари 2026, 12:42 часа 402 прочитания 0 коментара
Треньорска рокада при националните отбори по футбол на България: Българският футболен съюз назначи Калоян Петков за селекционер на женския ни национален отбор. Той заменя на поста Силвия Радойска, чийто договор изтече и не бе подновен. Петков е най-добрият ни треньор в женския футбол, а освен това е и най-титулуваният български футболен специалист въобще, като в последните 15 години е постигнал изключителни международни успехи във футбола.

Калоян Петков пое женския национален отбор по футбол

Калоян Петков, който е бивш шампион по лека атлетика в средните бягания, ще има за задача да извади женския ни отбор от дъното. В момента България се намира на 97-о място в световната ранглиста на ФИФА, което е почти рекордно дъно за женския ни отбор. Петков е изключително уважаван специалист в женския футбол, като работи над 20 години в сферата. Има опит като треньор в 6 държави - Южна Африка, Ирландия, САЩ, Русия, Литва и Казахстан.

Калоян Петков

От 2012 до 2016 г. е селекционер на женския национален отбор на Казахстан, а над 4 години ръководи програмата на женските национални отбори в страната. Достигал е три пъти 1/8-финал и веднъж 1/4-финал в женската Шампионска лига. Под негово ръководство казахстанският БИИК-Казигурт стига до №9 в ранглистата на УЕФА за женски клубове.

Калоян Петков е 11-кратен шампион на Казахстан, двукратен шампион на Литва, шампион на Русия и двукратен шампион в САЩ, както и носител на множество национални купи и трофеи. "Философията му е насочена към агресивен атакуващ футбол, висока тактическа дисциплина и отлична физическа подготовка", обявиха от БФС.

Национален отбор по футбол БФС
