Йовчев: Ако МВР не знае кои са купувачите на гласове, по-добре да се закрива

„Ако докараме държавата до там изборите да зависят от полицията, демокрацията ни е в опасност“. Това заяви в ефира на bTV бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев. В остър анализ на политическата ситуация у нас, той подчерта, че честността на вота не е само ангажимент на МВР, а фундаментът на държавността се пропуква под тежестта на системни грешки.

Ролята на МВР: Преекспонирана и натоварена с нереалистични очаквания

Според Йовчев тезата, че изборният резултат зависи пряко от фигурата на вътрешния министър, е не само погрешна, но и тревожна. Той е категоричен, че функциите на силовото ведомство често се преекспонират в публичното пространство.

„Честността на изборите зависи в не по-малка степен от изборното законодателство, Централната избирателна комисия, секционните комисии, машинното гласуване и видеонаблюдението“, посочи той, призовавайки фокусът да се измести към институционалните гаранции за вота.

Търговията с гласове: „Купувачите са известни“

По темата за купуването на гласове Йовчев бе директен: явлението е социален и криминален проблем, който не може да бъде изкоренен напълно, докато съществува пазар. „Ако от едната страна има хора, които искат да търгуват избори, а от другата – хора, които са готови да си продадат гласа, те ще намерят начин“, смята той.

Въпреки това бившият вътрешен министър подчерта, че службите разполагат с необходимата информация. „Ако те не знаят кои са търговците и купувачите на гласове, значи трябва да започнат да се занимават с нещо друго“. Според него ключът е в превантивното наблюдение на известните играчи месеци преди вота – тактика, която би ограничила мащабите на схемите.

„Изборите не са напълно честни“

На въпрос за легитимността на изборния процес, Йовчев даде мрачна оценка: „Не са напълно честни. Много неща трябва да се променят“. Той отправи остра критика към ограничаването на избирателните секции извън ЕС, определяйки го като нарушение на демократичните права. „Не можем чрез ограничаване на правата на хората да се стремим към политически цели. Целта не оправдава средствата“, категоричен бе той.

Корупцията и „бухалката“ на властта

Цветлин Йовчев не спести критики и към законодателните промени, свързани с Антикорупционната комисия. Според него опитите за реформи в тази сфера често са продиктувани от желанието институциите да се превърнат в политическо оръжие.

„Имаше явни намерения от страна на политически партии да я използват като бухалка“, заяви той по повод закритата комисия. Йовчев определи сегашното състояние като „каша“, породена от разпределянето на функциите между различни структури без ясна визия.

За него истинската борба с корупцията не се води с „хиперправомощия“, подслушване и арести, а чрез:

Политическа воля – без реална нагласа за промяна, всяко решение остава конюнктурно.

Личният избор: Встрани от политиката

Въпреки експертната си позиция, Цветлин Йовчев бе категоричен, че няма намерения да се завръща в управлението. Той разкри, че не е търсен за участие в служебни кабинети и няма амбиции да присъства на политическата сцена. „Без ясна политическа нагласа срещу корупцията, нещата ще останат същите“, завърши той.

