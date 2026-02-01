Кой има имен ден днес, 1 февруари 2026 г. Честито!

На 1 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Трифон, Трифонка, Лозан, Лозанка, Секул, Маламка и всички лозари. Трифоновден е православен празник в чест на свети Трифон, който се отбелязва от Българската православна църква на 1 февруари (по Юлианския календар). Традицията пази Трифон Зарезан и на 14 февруари. Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци — 1, 2, 3 февруари. Те се празнуват както следва: 1 февруари — Трифоновден; 2 февруари — Сретение Господне и 3 февруари — Свети Симеон.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Имени дни февруари 2026 г.

