Кой има имен ден днес, 1 февруари 2026 г. Честито!

01 февруари 2026, 05:55 часа 291 прочитания 0 коментара
На 1 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Трифон, Трифонка, Лозан, Лозанка, Секул, Маламка и всички лозари. Трифоновден е православен празник в чест на свети Трифон, който се отбелязва от Българската православна църква на 1 февруари (по Юлианския календар). Традицията пази Трифон Зарезан и на 14 февруари. Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци — 1, 2, 3 февруари. Те се празнуват както следва: 1 февруари — Трифоновден; 2 февруари — Сретение Господне и 3 февруари — Свети Симеон.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлив в този специален ден, в който отбелязваш своя личен празник! Нека душата ти е светла и изпълнена с любов, смирение и благодат!

***

Честит имен ден! Бъди обичан, желан, търсен, споменаван с добро и уважение! Нека този ден събере всичките ти приятели и ти припомни колко ценни хора имаш в живота си!

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Снимки: iStock     

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
