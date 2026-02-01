Мирише на война: Русия подновява голяма стара съветска база близо до Финландия (СНИМКИ)

Сателитни снимки, които бяха публикувани от популярното финландско медийно издание Yle, разкриват за първи път, че Русия е започнала да ремонтира гарнизонна зона от съветската епоха в Петрозаводск, която е почти празна от 90-те години на миналия век. Става въпрос за база на само 160 км от границата с Финландия.

Russia is rebuilding an old military base in Petrozavodsk near the Finnish border and plans to station 15,000 troops there, Yle reports. A Finnish military expert says the soldiers are likely being trained for eventual deployment to Ukraine. pic.twitter.com/yI95sZpwju — WarTranslated (@wartranslated) February 1, 2026

Сателитите вече са уловили строителни дейности и техния напредък и по-на север в Кандалакша, на Бяло море близо до полуостров Кола. Миналото лято Yle съобщи, че Русия е започнала изграждането на военен гарнизон за нови артилерийски и инженерни бригади в Кандалакша.

По-голямата част от оборудването на руските въоръжени сили в Република Карелия е концентрирано в регионалната столица Петрозаводск. Петрозаводск разполага с голяма авиобаза и склад за оборудване, включително нови хангари за оборудване.

В Република Карелия сега има около 2500–3000 войници, предимно персонал от руските въздушно-космическите сили. На авиобазата Бесовец на летище Петрозаводск има 80 изтребителя. В допълнение към най-съвременните изтребители Су-35С, те включват и стари изтребители Су-27.

Отделно, в Петрозаводск се съхраняват и около 2000 танка, превозни средства и артилерийски оръдия, главно от съветската епоха. Има и около 10 радарни станции.

Засега няма индикации, че руски бойни части са базирани в района. Но разширяването на дейността на руската армия се посочва от факта, че старият съветски гарнизон в Петрозаводск започна да показва признаци на живот миналата зима. Според финландския военен експерт о.з. майор Марко Еклунд, базата, която е в процес на обновяване, вероятно ще бъде използвана от нов армейски корпус. През 2024 г. Русия създаде 44-ти армейски корпус в Република Карелия, което на практика означава около 15 000 повече войници. В най-добрия случай малка част от тези нови сухопътни войски са пристигнали в Петрозаводск досега, според Еклунд. А наличието на военни камиони сочи към разполагане на бригада от танкови войски. "Изглежда, че там са били установени някакви поддържащи сили или дори може да са началото на бригада от железопътни войски, която ще бъде създадена в Карелския регион", казва той.

Russia has begun restoring a long-neglected Soviet-era military garrison in Petrozavodsk, near the Finnish border, according to satellite images published by Yle. The area, overgrown and largely abandoned since the 2000s, has been cleared and filled with military vehicles, with… pic.twitter.com/EMhtuOP9cR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

