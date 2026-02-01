Илияна Йотова обяви кога ще каже кой ще е служебен премиер

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова.

Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник (3 февруари) идната седмица.

Президентът Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

