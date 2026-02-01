Оставката на Румен Радев:

Илияна Йотова обяви кога ще каже кой ще е служебен премиер

01 февруари 2026, 12:00 часа 584 прочитания 0 коментара
Илияна Йотова обяви кога ще каже кой ще е служебен премиер

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова.

Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник (3 февруари) идната седмица.

Президентът Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

още: Безпрецедентно: Половината "домова книга" пожела да застане начело на служебната власт (ОБЗОР) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Предсрочни избори Илияна Йотова служебно правителство
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес