1 февруари в историята: Ден на почит към жертвите на комунистическия режим в България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 февруари 1945 г.: Изпълнени са присъдите на Народния съд

На 1 февруари България отбелязва Деня на почит към жертвите на комунистическия режим у нас. На този ден през 1945 г. са изпълнени първите смъртни присъди на 147 души, издадени от така наречения Народен съд. Народният съд е политически инструмент, наложен от СССР, с цел разправа и елиминиране на политическия, военен и интелектуален елит на страната, както и на всякакви обществени кръгове, които биха могли да се противопоставят на утвърждаването на комунистическия режим в страната.

В резултат на взетото от него решение са убити 67 депутати, над 20 министри, както и тримата регенти на непълнолетния цар Симеон II. Убити са още и трима премиери от военния период, както и десетки офицери. Сред осъдените на смърт са десетки магистрати, публицисти и издатели на вестници.

Прочетете също: 29 януари в историята: Кюстендил и Търговище са освободени. Тодор Живков е арестуван

Министър-председателите Богдан Филов, Иван Багрянов и Добри Божилов са сред осъдените политици. Присъдите, които са издадени, са с предварително определен изход и без възможност за реална защита. Подсъдимите са разстреляни един по един. Те са застреляни пред яма край Централните гробища. По-късно са екзекуирани над 2700 души заради присъдите на Народния съд.

Сред застреляните е и княз Кирил. Тялото му е захвърлено в общата яма с телата на останалите убити. Веднага след това мястото е било заринато и заравнено. Не след дълго е парцелирано за нови гробища. До 1995 г. няма никакъв паметен знак, напомнящ за жертвите на комунистическия режим. През същата година е поставен паметник на Софийските централни гробища.

Народният съд е наложен от СССР като репресивен орган. Организиран е от правителството на Кимон Георгиев, който идва на власт с преврата на 9 септември 1944 г. По това време България е окупирана от съветската армия.

Народният съд действа в нарушение на действащата тогава Търновска конституция. Съветският гражданин и комунистически функционер Георги Димитров определя броя на присъдите. Голяма част от обвинените и арестувани от него изчезват безследно още преди официалното произнасяне на присъдите им. Само за няколко месеца десетки хиляди души са изселени.

В периода между декември 1944 г. и април 1945 г. са арестувани 28 630 души и са издадени 9155 присъди от извънредния репресивен съд. От всички тези присъди 2730 са смъртни, 1305 са за доживотен затвор. Останалите издадени присъди са за лишаване от свобода от 1 до 20 години.

Прочетете също: 28 януари в историята на България: Разград празнува освобождението си от турско робство

Бележити личности с исторически заслуги за България са осъдени на лишаване от свобода. Сред тях е бившият председател на Народното събрание Димитър Пешев. Той е осъден заради приноса си за спасяването на българските евреи от изтребление в нацистките концлагери. Присъдата му е за "фашистка дейност и антисемитизъм". Освободен е след застъпничеството на еврейската общност.

Решение на Министерски съвет за отбелязване на деня на почит към жертвите на комунизма

С решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г. по предложение на президентите Желю Желев (президент на България в периода 1990-1997 г.) и Петър Стоянов (президент на България в периода 1997-2002 г.), 1 февруари е обявен за ден на почит към жертвите на комунизма.

През 2000 г. България прие специален закон, според който комунистическият режим е обявен за престъпен, а Българската комунистическа партия, управляваща от периода между 1944 и 1989 г., е обявена за виновна за националната катастрофа.