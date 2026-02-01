Българската армия и всички армии в ЕС са терористични организации: Иран взе решение (ВИДЕО)

Всички европейски армии са терористични организации. Това реши иранският парламент, като решението беше гласувано на негова сесия. Вземането на решението беше съпроводено от викове "Смърт на Америка". То означава, че и българската армия е терористична организация в очите на религиозно-фундаменталния диктаторски режим на аятолах Али Хаменей.

🤡Iran has declared the armies of all European countries “terrorist organizations”



This was Tehran’s response to the decision by the EU and the United States to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist group.



Iranian lawmakers put on IRGC uniforms and… pic.twitter.com/AA2zlTPPnA — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Решението е отговор на действията на ЕС - външните министри на страните-членки на Европейският съюз обявиха Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) за терористична организация на 30 януари, след като 4 години имаше дебат за това. Най-много против беше Франция, но в крайна сметка Париж подкрепи инициативата, чиито двигатели бяха Германия и Нидерландия. Съединените щати, Канада и Австралия вече са обявили IRGC за терористична организация - Още: И Франция няма да спаси Революционната гвардия на Иран - санкциите на ЕС са факт

Междувременно, аятолах Али Хаменей наруши мълчанието си и, цитиран от верните ирански държавни медии, предупреди Съединените щати, че всяка нова война няма да остане ограничена, заявявайки, че ще се превърне в регионален конфликт. В изявление, публикувано в официалния му профил на персийски език, Хаменей заяви, че американците трябва да разберат, че започването на война този път би довело до ескалация в по-широкия регион на Близкия изток.

