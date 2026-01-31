Най-важните новини за деня, 31 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 jan.

ЛЕВЪТ: ДЕН ПОСЛЕДЕН. КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО НИ ОСТАНАТ

Днес, 31 януари, събота, е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България и с него може да се пазарува. От утре в магазините ще може да се пазарува само и единствено в евро. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута, напомнят от БНБ. От банката обясняват какво да правим, ако след 1 февруари са ни останали лева. До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника.

ПЪРВО УБИВАМЕ, ПОСЛЕ СЕ ИЗВИНЯВАМЕ: ПРИМЕРИ, ЧЕ ПУТИН СЕ МЪЧИ ДА ИЗБЕГНЕ КОЛАПС, НО НЕ И ОЩЕ ВОЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласието на руския диктатор Владимир Путин за едноседмично примирие между Русия и Украйна, що се отнася до удари по енергийни обекти, не е жест на уверен военен командир, а маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса. Това е мнението, изразено от Хамиш де Бретън-Гордън, колумнист в The Telegraph, бивш офицер от британската редовна армия и носител на Ордена на Британската империя.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В КУБА ЗАРАДИ ДЕЙСТВИЯТА НА САЩ

Куба обяви извънредно положение поради действията на Съединените щати, заяви външният министър на страната Бруно Родригес Пария. „Народът на Куба, със солидарността на международната общност, смята, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха, и с настоящото обръщение обявява международно извънредно положение в отговор на тази заплаха“, се казва в изявлението му. Родригес определи политиката на САЩ като антикубинска и неофашистка и заяви, че тя представлява заплаха за националната сигурност и външната политика на всички страни, “както и за оцеляването на човечеството пред лицето на ядрените заплахи и изменението на климата“.

БЛОКАДА КРАЙ ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ В ТРАУР: ИМА ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО (ВИДЕО)

Стотици граждани излязоха на протест в Телиш, след като бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов почина на пътя край плевенското село. Демонстрантите предвиждат пътна блокада на участъка, където загина и 12-годишната Сияна преди 10 месеца. Днес в Червен бряг обявиха и ден на траур. „Успяхме да променим доста неща след смъртта на детето ми, но това е абсолютно недостатъчно. Готови сме на крайни действия, защото тормозът на тировете продължава. Един уважаван лекар загуби живота си по абсолютно безумен начин, както и Сияна. Ще блокираме пътя от 12 часа”, каза бащата на загиналата Сияна – Николай Попов, цитиран от Нова телевизия. Блокадата започна днес по обед. Участници в нея подчертаха, че на пътят - убиец е имало черен лед и че не е бил опесъчен и обработен.

БОЙКО БОРИСОВ: НАДЯВАМ СЕ ДА СЕ НАПРАВИ ДОБРО ПРАВИТЕЛСТВО

Надявам се, че в следващите месеци няма да има хаос и в България ще се направи добро правителство, което да върви в крак с всичко, което Европа прави. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във фейсбук профила му. Думите му са по повод участието му в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.

ООН Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ФИНАНСОВ КОЛАПС: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ГУТЕРЕШ

Организацията на обединените нации (ООН) е изложена на риск от "неизбежен финансов колапс“, тъй като държавите членки не плащат своите такси, предупреди ръководителят на организацията Антонио Гутереш . Той обяви, че ООН е изправена пред финансова криза, която "се задълбочава, заплашвайки изпълнението на програмите“, и че парите може да свършат до юли. В писмо до всички 193 държави членки той написа, че трябва да изпълнят задължителните си плащания или да преразгледат финансовите правила на организацията, за да се избегне колапс.

САЩ отказаха да правят вноски

УКРАЙНА ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА УЧИ ЗАПАДА КАК СЕ ВОДИ ВОЙНА С ДРОНОВЕ

Украински школи за дронове твърдят, че западните армии могат да предложат ограничена помощ при обучението на оператори на безпилотни летателни апарати, които воюват срещу Русия. По думите им западните армии разбират класическото водене на война, тактиките и бойната мощ, но Украйна е натрупала значителен практически опит в използването на иновативни елементи на съвременната война с дронове в продължение на години интензивни бойни действия, пише Business Insider.