Сводничество и секс експлоатация: Българска следа в досиетата "Епстийн"

В нощта на 30-ти срещу 31-ви януари, американското правосъдно министерство публикува 3 000 000 нови страници, касаещи аферата "Джефри Епстийн". Преди няколко години милиардерът почина в американски затвор, докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел секс - при доста подозрителни обстоятелства, официално смъртта беше обявена за самоубийство. В медиите през годините излязоха много материали, които създадоха силно впечатление, че Епстийн е педофил или че най-малкото е осигурявал непълнолетни като "жива плът" за извратени богаташи.

Още: Досиетата "Епстийн": Разсекретиха още три милиона страници

Доста централно място в досиетата "Епстийн" заема американският президент Доналд Тръмп, но огромният брой нови документи тепърва ще се изследва в детайли от медии и неправителствени организации. Засега твърденията, че Тръмп е замесен в сексуални отношения с непълнолетни не са се превърнали в официално разследване и последващи обвинения пред съда - Още: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

И България се появи в скандала

Междувременно, българският разследващ сайт Bird.bg откри и българска връзка в "Досиетата Епстийн". А именно - френски гражданин, съдържател на модна агенция, който е заподозрян, че е доставял момичета за "бизнеса" и "нуждите" на Епстийн, е имал среща с т. нар. "емисар-сводник" на Епстийн в София. Станала е през април, 2010 година. Емисарят - Даниел Сиад, пише имейл до Епстийн за срещата си с французина - Жан-Люк Брюнел, и че момичетата на Брюнел мечтаели да пробият в САЩ. Именно имейлът е един от новите документи, разкрити от американското правосъдно министерство.

Обобщението от Bird: "Но по-интересно е появяването на Даниел Сиад в София две години по-късно, през октомври 2012 г. Тогава той пише до Епстийн, че е в София с "Принцесата", която го поканила да я придружи на среща с "правителствени официални лица".

Даниел Амар Сиад се представя като бивш моден фотограф, мениджър на телевизионен канал за мода, базиран в Русия, и финансов съветник. Френските разследващи на дейността на Брюнел са се интересували от него, но не са го разпитвали.

Жан-Люк Брюнел е починал през 2022 г. в затвора. Той е бил обект на разследване във Франция заради сводничество във връзка с аферата "Епстийн". Именно Брюнел посочва Сиад като сводник на Епстийн и предоставя на разследващите неговите контакти.

Още: "Призовките са невалидни": Семейство Клинтън не се яви по делото "Епстийн"

Срещал ли се е сводникът на Епстийн с български официални лица в София през октомври 2012 г.? Кои са те? За какво са си говорили? Засега "Досиетата Епстийн" не дават отговори. Но българската следа е документирана, както и поне два полета на българки до Ню Йорк, които са платени от Епстийн".

Повече за историята и казаното от разследващия сайт кой може да е замесен в България - ТУК!