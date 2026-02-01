Вигенин за Радев: Имаме сходни политики, може би заедно ще постигнем повече

БСП се намира в критичен етап, който изисква „сериозна и радикална промяна в ръководството“. Това заяви евродепутатът и бивш външен министър Кристиан Вигенин в ефира на предаването „Събуди се“. Според него предстоящият избор на нов лидер, който ще се състои по време на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, е ключов момент за бъдещето на социалистите.

Нова посока и лидерство

Вигенин бе категоричен, че досегашният модел на управление в партията е изчерпан. „Ясно съм заявил, че партията има нужда от нов лидер и значително променена посока. Важно е кой я представлява“, подчерта той.

Като възможен път за обновление евродепутатът посочи младежката организация на БСП и нейния лидер Габриел Вълков. Вигенин изрази готовност опитните кадри в партията да застанат зад Вълков, ако той поеме отговорността за лидерския пост. „Той има както организационен, така и политически опит. Ако ние, по-опитните, застанем до него, мисля, че можем да се справят“, допълни политикът по NOVA.

Уроците от управлението и протестите

Коментирайки оставката на правителството, Вигенин отбеляза, че реалната оценка за неговата работа е дошла от гражданското недоволство. „Хората на площадите сложиха преждевременен край на живота на това правителство“, посочи той.

По думите му БСП не е успяла да се утвърди като достоен партньор в управлението, което той отдава частично на политическия модел на ГЕРБ в отношенията с коалиционните им партньори. „Затова трябва да търсим нови партньорства“, призова Вигенин, подчертавайки необходимостта социалистите да преосмислят ролята си в парламента, за да привлекат нови избиратели.

Факторът „Румен Радев“: Риск или възможност?

Една от най-дискутираните теми в интервюто бе отношението на БСП към държавния глава Румен Радев. Вигенин призна, че съществуват значителни сходства между позициите на президента и тези на социалистическата партия, както във вътрешен, така и във външнополитически план.

„Това е едновременно риск и възможност. Може би заедно можем да направим това, което не успяхме да направим сами“, коментира евродепутатът. Въпреки това той уточни, че към момента няма официално предложение от страна на БСП към Радев за пряко участие в партийните структури.

Изборни правила и контрол

Вигенин коментира и актуалните промени в Изборния кодекс, по-конкретно ограничаването на броя на секциите извън ЕС до 20. Според него тази мярка не е насочена срещу правото на глас, а цели „по-добър контрол и гарантиране на честността на изборите в чужбина“.

Прогнозата на Кристиан Вигенин за бъдещето на „Позитано“ 20 е ясна: ако промяната не се реализира веднага, БСП е изправена пред реалната опасност да остане извън следващия състав на Народното събрание.

