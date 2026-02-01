Велико! Българин отново счупи световния рекорд в силовия трибой

Най-добрият ни състезател в силовия трибой Емил Кръстев отново счупи световния рекорд в силовия трибой, и то на най-престижното състезание в света - Sheffield Powerlifting Championships! 28-годишният тежкоатлет стана победител и световен рекордьор в категория до 93 кг, като събра общо 920 кг - 315 кг на клек, 237,5 кг на лежанка и 367,5 кг на мъртва тяга. Той подобри световния рекорд с 2 кг и отново е номер 1, след като преди година събра 917,5 кг, пак в Шефилд.

Емил Кръстев си върна световния рекорд в силовия трибой

Емил Кръстев имаше покана да участва заедно с най-добрите 12 мъже и 12 жени в света по силов трибой. Той бе устремен да си върне световния рекорд, който му бе отнет от американеца Орхи Ръсел миналото лято с 918 кг. И българинът успя да го направи, за да се утвърди като номер 1 в най-атрактивната категория, като той доказа, че е най-добрият и миналото лято, когато стана световен шампион в силовия трибой.

Кръстев остана четвърти от всички категории на най-престижното състезание в света

Иначе състезанието в Шефилд имаше общо класиране от всички категории, което се формира спрямо процента на постигнатия трибой спрямо досегашния рекорд. Кръстев завърши на четвърто място, като пред него се класираха други трима тежкоатлети, подобрили световните рекорди в своите категории, но с по-голям процент. Ето и как изглежда класирането, цитирано от колегите от "Сега":

Остин Пъркинс (САЩ, кат. 74 кг) - 891 кг (5.753% над досегашния рекорд 843 кг) Кйел Бакелунд (Нор, кат. 66 кг) - 782 кг (1.558% над досегашния рекорд от 770 кг) Етиен Ел Шар (Ливан, кат. 120 кг) - 984 кг (0.562% над досегашния рекорд от 978 кг) Емил Кръстев (България, кат. 93 кг) - 920 кг (0.218% над досегашния рекорд от 918 кг)