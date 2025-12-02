Прогноза за времето - 2 декември 2025 г. (вторник)

През нощта облачността и над североизточните райони ще намалее до изясняване, но от запад ще започне увеличение на високата облачност. Западният вятър в повечето места ще стихне и до сутринта на места в низините и около реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат минус 1° и 4°, в София – около 0°. През деня над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. В източните райони ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще бъде близко до средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Вятър в планините

Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ