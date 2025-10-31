Промени в движението заради кратки ремонти по АМ “Тракия“

На 3 ноември (понеделник) от 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на краткотрайни ремонти ще е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-ми и 88-и км на АМ “Тракия“. Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

В понеделник от 8 ч. до 18 ч. в отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ “Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.