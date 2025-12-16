Проучване: Нова партия да управлява страната и каква е подкрепата за Радев

40.3% от бългаерите искат на политическата сцена да се появи нова партия, около която да бъде формирано управление на страната. Това показва изследване на "Алфа рисърч", проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна в периода 5 - 12 декември 2025 г. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Проучването е реализирано със средства на агенцията.

ОЩЕ: Излиза ли на терена Радев с партия: Отговорът от Антон Кутев

Липсва ясна представа, а още по-малко консенсус – каква трябва да е тя. Ако Румен Радев излезе лично със свой политически проект, той може да привлече около половината от тези 40%. Останалите 20 на сто се разпръскват между различни други хипотетични проекти.

7.6% смятат, че управлението трябва да е формирано около ГЕРБ и ДПС - Ново Начало. 16 на сто са за управление около ГЕРБ, но без ДПС - Ново начало и за управление, изградено около други от настоящите партии, без тези две.

Кой би влязъл в парламента?

При едни евентуални избори днес, в парламента биха влезли шест политически сили. ГЕРБ биха получили подкрепата на 21,4% от твърдо решилите да гласуват - спад от малко над 4 процентни пункта спрямо предходни измервания.

На второ място се нареждат ПП-ДБ с 17.8%, като коалицията отбелязва ръст от близо 4 пункта след подкрепата си за масовите протести в началото на декември.

Трета политическа сила остава "Възраждане" с 11,6%, а ДПС - Ново начало заема четвърта позиция с 9.4% от гласовете на заявилите готовност да участват във вот.

ОЩЕ: Радев и партия в новогодишната нощ? Политологът Ивайло Илиев с три въпроса, касаещи президента (ВИДЕО)

БСП и ИТН, които бяха част от управляващата коалиция, са сред най-засегнатите от динамиката в обществените нагласи и се движат около парламентарната бариера - съответно с 4.9% и 3.8%. МЕЧ събира 4.2% и към момента е сред формациите с несигурни шансове за влизане в следващия парламент.

"Величие" - 2.1% и АПС - 1.6% остават под прага за парламентарно представителство.

Избирателна активност

Избирателната активност се повишава. В седмицата на протестите и правителствената оставка декларираната готовност за участие в предсрочни избори нараства с 5-7 пункта, което означава между 300 и 500 000 допълнителни гласоподаватели.

Почти 10% от заявилите, че ще гласуват, посочват, че биха подкрепили партия извън настоящия парламент, а 13.3% все още не са направили избор - дялове, които могат съществено да променят изборната картина.

Рейтинг на лидерите

Рейтингите на основните политически лидери остават ниски, като при повечето от тях доминира недоверието.

Бойко Борисов запазва 21.6% доверие, но негативните оценки нарастват до 58.8%. Асен Василев е с 14.6% доверие и 63.2% недоверие, Ивайло Мирчев - 14.4% доверие срещу 57.1% недоверие, а Божидар Божанов - 12.9% доверие и 56.3% недоверие.

Одобрението за Атанас Атанасов остава най-ниско - 8.2%.

Костадин Костадинов се ползва с 10.8% доверие при 60% недоверие. Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски е с рекордно високо неодобрение - 80.3% при едва 5.6% доверие.

Атанас Зафиров (БСП) е с 8.4% доверие и 58.8% неодобрение, а Слави Трифонов (ИТН) - със 7.6% доверие и 61% недоверие. Доверието към лидера на МЕЧ Радостин Василев е 10.2% при 59.8% недоверие.