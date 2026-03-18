Държавата започва акция "Чиста храна" преди Великден и Гергьовден

Държавата започва мащабна инициатива под надслов "Чиста храна" в навечерието на Великден и Гергьовден. В нея участват МВР, Министерството на земеделието и Агенцията по храните, като основната цел е да се гарантира качеството на месото за празничната трапеза и да се ограничат каналите за нелегален внос на агнешко със съмнителен произход.

Повод за предприетите действия са разкритията от Ихтиман отпреди дни, когато бе установена незаконна кланица за животни, внесени нелегално от Румъния. Припомня се, че вносът и износът на преживни животни от северната ни съседка е забранен заради огнища на заболявания.

По думите на министъра става въпрос за мащабна схема, включваща контрабанден внос, разпространение и преработка на месо. Според него именно подобни практики вероятно са сред причините за разпространението на шарка по дребните преживни животни през миналата година. "Това поставя въпроса какво всъщност консумираме", коментира той.

Заместник-министърът Иван Христанов заяви, че проверките в Ихтиман са разкрили "ужасяващи картини", при които незаконно внесено месо е било транжирано и впоследствие е достигало до потребителите.

Данните на министерството сочат, че става дума за значителни количества - тонове месо, част от които са попаднали и в търговската мрежа у нас. Разследването започва след подаден сигнал до прокуратурата за незаконно унищожаване на месо на стойност 45 млн. лева.

Според Христанов е трудно обяснимо как подобен проблем е останал незабелязан с години. По думите му това може да се дължи или на сериозно институционално бездействие, или на наличие на чадър. Той подчерта, че при по-решително и независимо политическо ръководство контролните органи могат да работят значително по-ефективно.