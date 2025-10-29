Публично събитие по проект "Събери сили и кажи STOP на насилието" акцентира върху разпознаването и превенцията на домашното насилие

На 28 октомври 2025 г. в Народно читалище "Михаил Гелев 1926", кв. Челопечене, се проведе публично събитие по проект "Събери сили и кажи STOP на насилието". Проектът се реализира от Българското училище за политика "Димитър Паница" с финансовата подкрепа на Столична община по Програма "Европа" 2025, в партньорство с район "Кремиковци" и Народно читалище "Михаил Гелев 1926".

Събитието беше официално открито от Иван Начев, изпълнителен директор на Българското училище за политика, който представи основните цели и дейности на проекта и подчерта значението на общностната ангажираност в борбата срещу домашното насилие. В откриването активно участваха и г-жа Екатерина Йорданова, заместник-председател на Програмния съвет на Програма "Европа", както и Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци", които акцентираха върху важността на превенцията, информираността и подкрепата на пострадалите.

Основният фокус на инициативата е насочен към повишаване на обществената чувствителност към различните форми на домашно насилие, тяхното разпознаване и преодоляване. В програмата бяха включени лекция и открита дискусия със специалния гост доц. Алексей Пампоров от Института по философия и социология при БАН на тема: "Невидимите вериги на домашното насилие: да се научим да виждаме отвъд срама и болката". Събитието събра представители на местната общност и активни граждани, ангажирани с усилията за ограничаване на домашното насилие и създаване на безопасна и подкрепяща среда за всички.

