34° жега в три града. Времето утре - 8 юли 2026 г.

На 8 юли 2026 г. преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в района на София - 30°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Най-високите температури от 34° се очакват в градовете Велико Търново, Ямбол и Стара Загора. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмична прогноза за времето за 6-12 юли 2026 г.