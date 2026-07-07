След триумфа на Евровизия: Дара получи ново признание

Победителката в тазгодишното издание на конкурса Евровизия Дарина Йотова – Дара получи почетния знак и удостоверението за присъденото звание "Почетен гражданин на община Аврен". Отличието на изпълнителката бе връчено от кмета Емануил Манолов. Освен званието певицата получава от Общината и дарение – имот. ОЩЕ: DARA става рекламно лице на България с нова кампания на министерството на туризма

След получаването на поредното си отличие Дара се обърна към публиката в залата с въпроса: "Вие разбрахте ли какво стана днес?. Станах ви съседка. Значи оттук-насетне очаквам да ми кажете кой готви най-добре, къде са най-вкусните дини".

Тя сподели, че си спомня Аврен - "място с изключителната природа". "Това за мен е огромна чест. Вече съм втори почетен гражданин. Това е втората община, на която съм почетен гражданин, и се радвам, че имам такова признание“, каза още тя.

Преди церемонията кметът каза пред медиите, че той и колегите му от Общинския съвет вярват, че всеки един млад човек, който е прославил България и е допринесъл за националната ни гордост със своя талант, трябва да бъде подкрепян и уважаван.

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Манолов посочи, че имотът за Дара е в село Близнаци, като той е определен от общинските съветници. "Силно се надяваме, че тя ще си намери там място за дом, където ще може да се развива в нейната сфера. Осъзнаваме напълно, че вече е гражданин на света и ще може да си намери дом във всяка една точка на планетата", каза кметът, цитиран от БТА.

Той допълни, че местното население, от което семейството ѝ също е част, подкрепя това, което са направили за певицата, и смята, че е напълно редно и възможно да имат не само почетен жител на общината, а и човек, който живее или поне има дом на нейната територия.