Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След триумфа на Евровизия: Дара получи ново признание

07 юли 2026, 14:19 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След триумфа на Евровизия: Дара получи ново признание

Победителката в тазгодишното издание на конкурса Евровизия Дарина Йотова – Дара получи почетния знак и удостоверението за присъденото звание "Почетен гражданин на община Аврен". Отличието на изпълнителката бе връчено от кмета Емануил Манолов. Освен званието певицата получава от Общината и дарение – имот. ОЩЕ: DARA става рекламно лице на България с нова кампания на министерството на туризма

След получаването на поредното си отличие Дара се обърна към публиката в залата с въпроса: "Вие разбрахте ли какво стана днес?. Станах ви съседка. Значи оттук-насетне очаквам да ми кажете кой готви най-добре, къде са най-вкусните дини".

Тя сподели, че си спомня Аврен - "място с изключителната природа". "Това за мен е огромна чест. Вече съм втори почетен гражданин. Това е втората община, на която съм почетен гражданин, и се радвам, че имам такова признание“, каза още тя.

Преди церемонията кметът каза пред медиите, че той и колегите му от Общинския съвет вярват, че всеки един млад човек, който е прославил България и е допринесъл за националната ни гордост със своя талант, трябва да бъде подкрепян и уважаван.

ОЩЕ: Дара отказа да пее на фестивал с руски изпълнители

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Манолов посочи, че имотът за Дара е в село Близнаци, като той е определен от общинските съветници. "Силно се надяваме, че тя ще си намери там място за дом, където ще може да се развива в нейната сфера. Осъзнаваме напълно, че вече е гражданин на света и ще може да си намери дом във всяка една точка на планетата", каза кметът, цитиран от БТА.

Той допълни, че местното население, от което семейството ѝ също е част, подкрепя това, което са направили за певицата, и смята, че е напълно редно и възможно да имат не само почетен жител на общината, а и човек, който живее или поне има дом на нейната територия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Почетен гражданин Аврен DARA Дара
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес