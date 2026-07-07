Дузпа не сломи Левски в Баня Лука, битката с Борац ще се реши на „Герена“ (ВИДЕО)

Левски стартира участието си в тазгодишното издание на Шампионска лига с равенство с Борац Баня Лука. Първият двубой от първия квалификационен кръг на най-комерсиалната надпревара завърши при резултат 1:1. Домакините от Босна и Херцеговина поведоха още в 7-ата минута от дузпа, но момчетата на Хулио Веласкес успяха да върнат попадението в средата на втората част. Така всичко в битката между „сините“ и Борац ще се реши следващата седмица на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

Борац поведе още в 7-ата минута

Двубоят започна по-добре за тима на Борац, който получи право да изпълни дузпа още в 7-ата минута. Бурас сгреши едно подаване и топката попадна на крака на Стефан Савич. Той навлезе в наказателното поле и бе повален от Никола Серафимов, като съдията веднага посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Лука Юричич, който прати Вуцов в другия ъгъл за 1:0. Десетина минути по-късно Роган навлезе в пеналта на „сините“ и стреля по диагонала, но покрай вратата.

В средата на първото полувреме Левски успя да се отърси и започна по-често да поглежда към вратата на съперника. Въпреки това българският тим трудно достигаше до чисти положения. До края на първата част „сините“ отправиха два удара към стража на домакините, но и двата бяха доста неточни.

Око-Флекс измъкна Левски в Баня Лука

На почивката Хулио Велаекес направи принудителна смяна, след като в самия край на първата част Давид Кусо удари главата си в рекламните пана. На негово място влезе Армстронг Око-Флекс. Още в първите минути на второто полувреме Левски отново натисна Борац, но този път доста по-успешно. В 54-ата минута Евертон Бала получи отлично подаване от Сержиньо и стреля, но над вратата.

Само 120 секунди по-късно Левски изравни. Майкон намери Сержиньо на дъгата на наказателното поле. Португалецът продължи топката към Око-Флекс, който с плътен удар по земята я прати в мрежата на Борац. Домакините отговориха с опасен изстрел на Дамир Хреля по диагонала, който обаче се чукна в крак на защитник на Левски и мина покрай десния страничен стълб на Вуцов. Около четвърт час преди края на редовното време на втората част „сините“ стигнаха до две добри възможности, но Хуан Переа и Кристиан Димитров не успяха да нанесат завършващ удар.

Левски бе много близо до пълен обрат в срещата в 85-ата минута, когато Камдем нахлу в наказателното поле на Борац и подаде към Бурас. Ударът на алжиреца обаче бе отразен майсторски от стража на домакините. До края на двубоя повече голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

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