Сезонът на бургерите в Happy

Тази есен Happy превърна бургерите в три последователни истории. Три кампании, три бургера и три преживявания, създадени за хора, които живеят бързо, обичат спорта, играта и онзи специален момент на споделена емоция.

Всичко започна на 16-ти септември, когато Red Burger изгря в менюто с цвят и много енергия. Сочен, смел и с вкус, който буквално "лети", вдъхновен от Red Bull и в отражение на дългоочакваното партньорство между двата бранда.

Това не е просто колаборация. Това е първото такова партньорство между Red Bull и ресторант в България, в което те дават не само името, но и пълното си доверие.

Когато енергията срещне вкуса — ражда се нещо незабравимо.Тайната не е само в комбинацията, а в соса — създаден да бъде единствен по рода си.

И когато Никола Цолов, лицето на Red Burger кампанията и новият голям български талант, обяви влизането си във Формула 2, всичко се подреди като по сценарий. Съвпадението направи проекта още по-грандиозен – сякаш енергията от пистата се пренесе в кухнята. А там, между пухкавото хлебче, сочното месо и онзи дяволски добър сос, се роди вкус, който изстреля всички ни на стартовата линия.

Две седмици по-късно Stella Artois Burger излезе на корта. Този път в компанията на Цветана Пиронкова – символ на елегантност и сила, на баланс между страст и спокойствие. Истинската му тайна е в соса – специален бирен сос, вдъхновен от Stella Artois. Фин, балансиран и с вкус на съвършенство. Тук всичко беше за споделяне – приятели, разговори, смях, вкусна храна, които се превръщат в поводи за нови истории.Точно както когато комбинираме две любими неща, два любими вкуса - Happy и Stella Artois.

И сега идва финалът. Coca-Cola Burger влиза в играта – последната глава в тази трилогия на бургери. Кой ще бъде лицето на кампанията? Все още пазим това в тайна, но очакването е почти толкова голямо, колкото и самите награди – почивка в Лапландия, ваучери, изненади и… да, нов сос, създаден специално за новия бургер, но винаги с онзи почерк на Happy. Шеф-готвачите вложиха не само техника, но и въображение, за да уловят вкуса на най-разпознаваемата напитка в света и да го превърнат в сос. Именно той е нашият начин да разкажем историята на партньорството – без думи, само с вкус.