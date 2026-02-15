Натиск, неадекватност и липса на подкрепа от МЗ: Какво се крие зад скандала в педиатрията и как може да нямаме детска болница

Министерство на здравеопазването е лош стопанин, който неглижира детското здравеопазване. В резултат на иституционален натиск, довел до напускането на директора на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков, лечебното заведение е изправено пред криза.

Заради цялостната политика на МЗ за липса на подкрепа и адекватни действия, дори проектът за Национална детска болница може да не се осъществи. Това коментира председателят на фондация "За доброто" Надежда Рангелова.

Още: "Административен терор от най-слабото ръководство": МЗ прие оставката на шефа на детската болница, отрече да има тенденциозност

Тенденциозен отказ за финансиране на периатрията

От фондацията поискаха независима проверка да установи имало ли е реален натиск от институции спрямо специализираната детска болница в София.

Припомняме, че при подаването на оставката си д-р Здравков заяви, че през последната година болницата е била подложена на натиск, финансови рестрикции и безкрайни проверки.

Рангелова разказа, че през последната година комуникацията на болницата и организацията със здравното министерство във връзка с проект за подобряване на средата, в която се лекуват децата, е била влошена. Липсват адекватна политика и желание за партньорство спрямо болницата, която ще изгради голяма част от бъдещата Национална детска болница, допълни тя.

Още: Под натиск: Директорът на детската болница в София подаде оставка

"Категорично мога да заявя, че комуникацията, общуването с Министерството на здравеопазването беше влошена, тъй като ние работехме заедно по един общ проект - създаването на интегриран център за грижа за деца с диабет, което лекарите от болницата чакат с огромно нетърпение. Получихме отказ от Министерство на здравеопазването, че това финансиране не може да бъде осъществено през 2025 г., а всъщност то е предварително одобрено и самото ведомство е наясно, че такъв разход е планиран и че се очаква в даден момент той да бъде поискан за изплащане. Именно това се случи септември месец. Ние вече бяхме готови с интериорния проект на пространството, за който фондация "За доброто" чрез нейн дарител е инвестирала 20 000 лева само в идейния проект", коментира Рангелова пред БНР.

"Може ли това да е единствената педиатрична болница в страната, да иска финансиране, което вече е предварително одобрено и да не получи отговор от Министерство на здравеопазването, който е принципал и който би трябвало да се грижи тази болница да се развива", възмути се още тя.

Институционален натиск

Тя заяви, че има неофициална информация за натиск от страна на държавните институции върху болницата.

Още: Отлагат строежа на Националната детска болница на фона на редица скандали

"Трябва да си зададем въпроса какво означава институционален натиск. Не е ли достатъчен фактът, че беше оповестено, че болницата е подложена на проверки, n на брой. Това е институционален натиск по същество", заяви експертът.

Тя попита здравния министър в оставка колко рутинни проверки е направил той в педиатрията за последните 15 години в болница "Св. Анна", която в момента е в подобно положение и напуска цяло отделение.

Според нея за институционален натиск може да се приеме и отказът на МЗ да отговори на исканията за финансиране на педиатрията. По нейни данни министерството не е отпускало средства за детската болница за последните 2 години по капиталовата програма.

Тя беше категорична, че директорът е направил много за болницата и неговата оставка изправя лечебното заведение пред криза.

Още: На лекарите от Педиатрията им писна – излизат на протест

"За нас това е риск, защото това, което виждаме в последните 5 години в работата на педиатрията, е наистина подобрение. Има един градивен растеж на тази болница в посока, която би трябвало да се стреми МЗ да осигури", посочи Рангелова.

МЗ е лош стопанин, детските отделения получили само 5% от поисканите средства

Тя категорично заяви, че има липса на "тотална адекватност, комуникация и подкрепа от страна на министерството".

Рангелова даде нагледен пример. Според изискани данни от фондацията детските отделения в страната за последните 9 години са поискали от министерството финансиране по различни проекти за подобряване на средата в размер на 182 млн. лв. От тези пари МЗ е осигурило едва 36 млн. лв, като 25 млн. лв. от тях са за разкриване на цяла нова структура в болница "Св.Георги" в Пловдив. Т.е., МЗ е осигурило само 10 млн. лв от поисканите средства.

"И някой да е дал сигнал, да е проверил какво е състоянието на тези структури? Те са съвсем целенасочено оставени да се разпадат и това е изключително лошо управление", заяви Рангелова.

Риск Националната детска болница изобщо да не се случи

На въпрос има ли шанс Националната детска болница изобщо да не се случи, при положение, че педиатричната болница в Бургас вече се позиционира като център за лечение на деца от цялата страна, тя заяви, че има подобни подозрения.

"Не можем да говорим за конкуренция между двете лечебни заведения, но дали има риск да не се случи тази болница - аз, за съжаление, вече вярвам, че има такъв", коментира Рангелова.

"Заради всичко, което се случва в последния месец - заради това, че се заяви, че има забавяне в проекта, това, че отделения затварят, това, че педиатрията губи своя директор, има огромен риск", категорична беше тя.