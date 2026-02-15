Трета авария за 3 месеца: Отново спират цял блок на АЕЦ "Козлодуй"

Притеснителни нови проблеми за Шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който предстои отново да бъде спрян за ремонт. По официална информация ще бъде подменено дефектирало предпазно съоръжение в турбината.

Става дума за мембранно устройство на сепаратор, което създаде проблеми с работата на централата и през декември.

Това ще е трето спиране на блока в рамките на 3 месеца за един и същи проблем - казус, който вече притеснява енергийните експерти.

Проблемът е извън ядрената част

На официалния сайт на АЕЦ "Козлодуй" се пояснява, че елементите на устройството, което сега ще бъде монтирано, са били изработени от новодоставени материали, които са аналогични на оригиналните.

Изрично се подчертава, че звеното, в което ще се извършва ремонтът, е извън ядрена част на блока.

Пети блок работи нормално, а след планираните дейности шести блок ще бъде отново включен в енергийната система на страната, уверяват от централата.

Това е трета авария на този блок

На 22 декември миналата година отново имаше проблем с шести блок заради повреда на защитното мембранно устройство на сепаратора паропрегревател на турбината. Повредата тогава възникна в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян и преди тогав на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Екипите на атомната централа обявиха, че разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Източник: БГНЕС

Съобщението идва, след като по-рано от Actualno.com отправихме въпроси относно аварията, за която пръв съобщи д-р Петър Кърджилов, член на управителния борд на Nuclear Transparency Watch. По негови данни в Блок 6 на АЕЦ Козлодуй отново е възникнал проблем – пак се е скъсала мембрана на сепаратор-паропрегревател.

Тогава, според д-р Кърджилов веднага щом натоварването на Блок 6 е стигнало 99,8%, се е спукала мембрана, съседна на тази, заради която имаше спиране и спешен ремонт само преди няколко дни.

"Побългарен ремонт" и "опасна небрежност"

С побългарен ремонт и опасна небрежност бившият ни посланик в Русия Илиян Василев обясни във "Фейсбук" зачестилите напоследък аварии в в АЕЦ "Козлодуй", като изрази тревога от това.

Според него това вече не изглежда като поредица от случайни инциденти, а като системен проблем, произтичащ от случайни назначения, липса на професионализъм и управленски дефицити – от министъра надолу.

"В конкретния случай министър Станков е проспал навреме доставката на резервна част от Русия, което изисква процедура през МС и негово лично одобрение – има ясна и действаща рутинна процедура. Вместо това, антуражът от "правилни" фирми решил, че може сам да си произведе резервната част, демек да побългари нещата и някой да вземе някой /лев/ - стойността на ремонта с тази дефектирала част не е сто лева, нали се сещате, че става реч за милиони. Резултатът е закономерен – фал и спиране на целия блок", обясни Василев.

Той обърна внимание, че АЕЦ "Козлодуй" винаги е била символ на желязна дисциплина и строги правила, които не се нарушаваха от соц време и в първите години.

"Това, което виждаме днес, е натрупване на управленски дефицити, които в един момент преминават критичен праг – и системата започва да отказва", смята още Василев.