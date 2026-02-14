SOS бутон за възрастни хора: как едно устройство помага на Радка Драгнева

„Самотен възрастен човек“ – това е определение, на което отговарят десетки хиляди българи. Те водят тих, често невидим живот. Понасят здравословните проблеми, които ги съпътстват, колкото могат. Борят се и със самотата: телевизорът може да я заглуши, но не и да замени онова, което им липсва най-много: близък човек до тях.

Срещаме се с Радка Драгнева от Ямбол, която попада в тази характеристика. Как се справя тя? С помощта на социалните услуги от общината. И благодарение на една нова технология на ръката ѝ.

Таблетът и семейството

Радка е на 78 години. Съпругът ѝ е починал, а двете ѝ дъщери живеят в чужбина – едната в Англия, другата в Италия. Внуците вече са поели по своя път. Връзката помежду им минава основно през таблет. „Виждаме се, говорим си, разказват ми как минава денят им. Винаги държим връзка“, споделя тя.

Денят ѝ започва спокойно – става, подрежда, приготвя си нещо за хапване. От общината идва жена два пъти седмично – пазарува ѝ, носи кисело мляко, хляб, плодове. Понякога просто си говорят. „Коментираме филми“, казва Радка.

Телевизията върви почти постоянно. „Гледам сериали, Сашо Кадиев, гледам и готварски предавания“, казва тя. Най-обича домашна храна – палачинки, пълнени чушки. Наскоро са ѝ подарили air fryer. „На него си пека кебапчета, пилешки бутчета, много е удобно“, споделя оше тя.

Когато въздухът не стига

Радка е с дългогодишна астма, която вече влияе и на сърцето ѝ. Най-трудно е нощем.

Заради здравословното си състояние и това, че живее сама, тя вече има на ръката си електронна гривна – част от услугата Telecare на А1. Това е система за дистанционна грижа за самотно живеещи възрастни хора, която осигурява връзка с денонощен помощен център при нужда. Гривните се използват от около 500 възрастни в близо 90 общини в страната. Следят жизнените показатели на потребителя и са свързани с уеб платформа с изкуствен интелект. Когато бъде засечена аномалия в здравните показатели – при падане, рязко влошаване или продължителна неподвижност – гривната подава сигнал, а от центъра се свързват веднага с човека и разговарят с него.

Радка разполага и със SOS бутон, чрез който може сама да потърси помощ по всяко време на деня и нощта, ако се почувства застрашена или неразположена. Вече го е ползвала.

„Да ви кажа направо – много съм доволна от гривната“, казва тя.

И разказва, че устройството й е помогнала в два нощни случая на задушаване. „Събудих се, не можех да си поема въздух. Натиснах бутончето. Чух глас отсреща, попитаха ме как съм и започнах да се оплаквам какво ми е.“ От помощния център я насочват какво да направи и остават във връзка с нея, докато състоянието ѝ се стабилизира.

Радка Драгнева, потребителка по проект ИЗСУ и Диляна Панайотова, координатор по проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Ямбол". А на водещата снимка в статията тя е с Александрина Вълева, координатор по проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Ямбол

След тези случаи казва, че се чувства по-спокойна. „Все едно има човек до мен. Станах по-уверена в ежедневието си. „Знам, че ако падна или ми прилошее – ще има кой да помогне“, казва Радка.

„Реакцията е на мига. Можем да предотвратим спешни случаи“

За възрастните и самотни хора, които са в подобна ситуация, разговаряхме с Александрина Вълева - ст. експерт в отдел „Хуманитарни дейности” и част от екипа по Проект „Иновативни здравно-социални услуги“ в Община Ямбол. „Един SOS сигнал стига мигновено до call центъра и може да се предотврати най-лошото. За нас е важно хората, които се чувстват притеснени за тяхното здравословно състояние и имат проблеми и живеят сами, да притежават една такава гривна – да имат тази сигурност. От значение е и за тях, и за нас. И ние от общината се чувстваме по-спокойни, защото сме още по-бързи и ефективни”, споделя Вълева.

Заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов посочва, че за възрастните хора в общината гривната е и реална техническа помощ, и жест, който хората оценяват. „Те изпитват благодарност за всяка подадена ръка и усмивка. За тях е важно да знаят, че някой е помислил за тях и им е дал допълнителна сигурност”, казва Керязов.

Енчо Керязов, зам.-кмет на Община Ямбол, Неда Бъчварова, ръководител по проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Ямбол“, Диляна Панайотова, координатор „Иновативни здравно-социални услуги в община Ямбол“ и Веса Кънева, координатор по проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Ямбол“

„Технологиите стават все по-важни, но не могат да заменят човешкия контакт. Тези хора имат нужда някой поне да ги попита как са - всеки ден. От общината правим всичко възможно, за да живеят по-добре“, допълва още той.

„Историята на Радка показва колко важна е навременната реакция, когато човек живее сам и здравословното му състояние може да се влоши внезапно. Telecare дава възможност при подобни ситуации да се задейства ясен процес за помощ още в първите минути. Това носи спокойствие не само на самия човек, но и на неговите близки, общината и социалните работници, които полагат грижа за възрастните хора“, Атанас Иванов, акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“ в A1.

Днес Радка продължава да живее по същия начин – в ритъма, който здравето ѝ позволява. Говори с децата си през таблета, гледа любимите си предавания, радва се на малките неща от ежедневието.

Едно от тях е особено малко: устройството на ръката ѝ. Но носи нещо наистина голямо - спокойствието, че то бди над здравето ѝ.