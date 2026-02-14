Куриозен случай в София след инцидент с МПС извън закона. Правилният човек ли е наказан?

В България забравихме какво значи справедливост, ред и законност, а доста често се говорим така уверено за тях. Реалността на терен показва точно обратното – правилата не важат еднакво за всички, а институционалната система може да се превърне в инструмент за натиск срещу този, който реално работи и изпълнява задълженията си.

Кой е виновен, когато нарушителят е извън закона, а санкцията пада върху човека на трудов договор?

Колата – нерегистрирана, неправилно паркирана и със стикер за принудително преместване

На кръстовище в жилищен район, до 44 СУ "Неофит Бозвели", повече от 20 дни стои паркиран автомобил в очевидно нарушение. Колата е нерегистрирана, без регистрационни номера, без застраховка и със стикер за принудително преместване, поставен от компетентните служби. Тоест – ситуацията не е спорна. Това не е моментно нарушение, а продължително и очевидно погазване на закона. Автомобилът е оставен на място, където пречи на движението и създава риск за безопасността.

Инцидентът – случаен контакт при завиване на сметоизвозващ камион

При извършване на ежедневните дейности по сметосъбиране и сметоизвозване се твърди, че при завиване на камиона на кръстовището, степенката на автомобила закача неправилно паркирания и нерегистриран автомобил. Водачът на сметоизвозващия автомобил не е установил инцидента в момента на случването му. При тежка техника и работа в динамична среда подобни ситуации не са изключени, особено когато на кръстовище има препятствие, оставено в нарушение. Впоследствие, след като е уведомено предприятието и водачът, същият се явява незабавно, за да съдейства и да бъде попълнен двустранен протокол с цел щетите да бъдат уредени по нормалния законов ред. Но двустранен протокол няма как да се състави.

И тук започва истинският абсурд.

Оказва се, че двустранен протокол не може да бъде попълнен, защото автомобилът няма регистрационен номер, няма застраховка "Гражданска отговорност" и формално не участва в системата на движение. Собственикът на автомобила настоява за изплащане на сума "на ръка", за да се покрият щети, за които не е ясно кога и при какви обстоятелства са получени, още повече че колата е престояла на това място над 20 дни.

Така, при положение че автомобилът не би трябвало изобщо да бъде там, се стига до ситуация, в която работещ човек е поставен под натиск да заплати "обезщетение", без да съществува възможност за нормално застрахователно уреждане.

Случаят е отнесен към институциите. Подаден е сигнал на 112 от шофьора на сметоизвозващия автомобил. Пристигналият полицейски екип извиква екип на КАТ. И тук започва още по-тревожната част – над два часа на място институциите не могат да решат как да действат, дали да бъде съставен акт и на кого.

Вместо да бъде приложен очевидният ред – санкция за неправилно паркиране и движение/престой на нерегистрирано МПС – ситуацията се проточва, а поведението на част от служителите поражда основателни съмнения за неравнопоставено отношение.

По свидетелски разказ млад служител от екипа демонстрира приятелско отношение към собственика на нерегистрирания автомобил. Нееднократно се отправя внушението, че "най-добре е страните да се разберат". Това е изключително проблематично, защото институциите не са медиатори на лични договорки, а органи, които трябва да приложат закона. Когато едната страна е в нарушение по всички показатели, а другата страна е човек на работа, изпълняващ служебни задължения, "разбирателството" започва да изглежда не като справедливост, а като натиск.

В крайна сметка, вместо да бъде санкциониран собственикът на автомобила, който държи нерегистрирано и неправилно паркирано МПС на кръстовището, се стига до отнемане на свидетелството за управление на водача на сметоизвозващия камион – човек, който работи и изкарва прехраната си.

И това не е просто административна мярка.

Това означава загуба на възможност за работа и риск за доходите на семейството му. Системата наказва човек, който реално е съдействал и е действал добросъвестно.

През последните седмици служителите в сектора по сметосъбиране и сметоизвозване са поставени под безпрецедентен натиск, като работата се извършва в условия на кризисен режим. Вместо подкрепа, те все по-често се сблъскват с обвинения, провокации и ситуации, в които институционалната реакция изглежда насочена не към нарушителите, а към работещите хора на терен.

Кой всъщност трябва да бъде наказан?

Този случай поставя неудобния въпрос: дали системата наказва правилния човек?

Защото, ако законът работи справедливо, нерегистрирано МПС не би трябвало да стои на улицата и неправилно паркиран автомобил на кръстовище трябва да бъде репатриран. Институциите не би трябвало да се колебаят дали да санкционират очевидно нарушение, а работещият човек не би трябвало да бъде превръщан в изкупителна жертва.

Това не е просто инцидент между два автомобила. Това е пример за нещо много по-голямо – как избирателното прилагане на правилата може да съсипе живота на обикновен човек.

Когато подобни случаи се случват, обществото не трябва да мълчи. Защото днес книжката е отнета на един шофьор, утре може да бъде отнета на всеки, който просто си върши работата.

И... кой е истинският виновник?

Автор: Анна Борисова