Дъжд от дронове и тежка нощ за Сочи, подпалена е руска петролна база (ВИДЕО)

Краснодарският край и по-конкретно руският курортен град Сочи се превърнаха в мишена на украински далекобойни дронове през изминалата нощ. В Z-мониторингови канали се говореше за числото от изстреляни 200 дрона, но в крайна сметка тази сутрин руското военно министерство официално съобщи за 68 свалени дрона. Няма уточнение обаче по области – казва се само, че те са свалени над акваторията на Черно море и Азовско море, Краснодарския край, Крим, Курска област, Ставрополския край.

More explosions reported in Sochi. Similar reports are coming from Adler, Krasnodar Kraj. https://t.co/gYc9oPJsJb pic.twitter.com/KAbMk7FDZ4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026

Според информация от официалния канал в Телеграм на губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев, има ударена руска петролна база в село Волна – от там се изнасят петролни продукти за пристанище Таман. Там са ранени и двама души, които са хоспитализирани. За гасене на избухнали пожари са ангажирани 126 пожарникари и 34 пожарни.

В Сочи има проблеми с парното след въздушната атака, но са локални – кметът на града Андрей Прошунин обяви отмяна на въздушната тревога чак след 6:30 часа сутринта. Той съобщи, че над Черно море руската ПВО унищожила "десетки вражески дронове" и това попречило да има разрушения на стратегическа инфраструктура.

