Гордън Рамзи: Времето ще излекува отношенията в семейство Бекъм

Знаменитият шеф-готвач Гордън Рамзи заяви, че Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм са „добри родители“ и че времето ще помогне да се излекуват отношенията им със сина им Бруклин, на фона на публичния семеен конфликт. Рамзи, дългогодишен приятел на семейство Бекъм, каза, че уважава Бруклин за това, че „проправя собствения си път“ в интервю за вестник The Sun.

В поредица от публикации в Instagram през януари, след месеци онлайн спекулации за вражда, Бруклин заяви, че не иска да се „помири“ със семейството си. Той също така направи поредица от твърдения за родителите си, много от които свързани със сватбата му с Никола Пелц – американска актриса и дъщеря на милиардера Нелсън Пелц. Семейство Бекъм все още не е отговорило официално.

Едно от най-шокиращите твърдения на Бруклин е, че Виктория е „превзела“ първия танц на сватбата му, който – според него – бил планиран „седмици предварително“ под романтична любовна песен. „Тя танцува много неподходящо с мен пред всички. Никога през живота си не съм се чувствал по-неловко или унизен“, каза той.

Екип на British Vogue, който е присъствал на сватбата, гласи: „Бруклин покани майка си на сцената за танц и към тях се присъединиха Дейвид и 10-годишната им дъщеря Харпър“. В интервюто си за The Sun Рамзи, който също е бил на сватбата, настоя, че не е имало нищо „скандално“ или „неподходящо“.

Мнението на Гордън Рамзи

Известният кулинар каза, че „връзката между Дейвид и Бруклин е много, много дълбока и знам колко много Дейвид обича Бруклин“. „Мисля, че е въпрос само на време Бруклин да се вгледа добре в себе си“, каза Рамзи. „Лесно е да се качиш на това влакче на ужасите и да се увлечеш, но после всичко се връща“, добави той.

Попитан дали е говорил с Бруклин, Рамзи каза, че са си писали „малко“ и че „го обича“. „Той отчаяно иска да стъпи на собствените си крака“, заяви Рамзи, но призова Бруклин да помни, че „един ден няма да имаш майка и баща“.

Рамзи говори пред The Sun преди премиерата на новия му документален филм в Netflix – Being Gordon Ramsay. Дейвид не е коментирал директно конфликта, но говорейки по принцип за социалните мрежи през януари, той каза, че на децата „е позволено да правят грешки“.

Източник: БГНЕС