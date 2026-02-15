Българите в Молдова ще имат радио на български език

Радиостанция на български език скоро ще зарадва българската общност в Молдова.

Общественото радио подготвя специална регионална програма за българската общност в района на Тараклия и води преговори с Teleradio Moldova.

Така ще се създаде 24-часов канал, по който да се предоставя информация и от молдовското радио, и от българското радио.

Още: Как България повлия на изборите в Молдова и избра проевропейския път на страната

Българите в Молдова не са забравили родината си

"Първите стъпки и основи са положени, благодарение и на заместник-министърът на културата в оставка Ашот Казарян. Успяхме да осъществим срещи с министъра на културата на Молдова, с народни представители на тази страна и с ръководството на Молдовското обществено радио и телевизия", заяви генералният директор на БНР Милен Митев.

Източник: iStock

"Отвсякъде получихме уверение за подкрепа, за да можем да реализираме тази идея в тераклийския регион да се чува ефирно радио на български език", коментира още той, цитиран от БНР.

Митев допълни, че хората, които живеят там, по никакъв начин не са загубили "своите отношения и обичта си към старата си родина".

Още: На километри от Прародината: Ето какво прави България за запазване на българския език в Молдова

"От нас зависи да поддържаме тази връзка, за да им покажем, че не са забравени и не са изоставени", заяви Митев.