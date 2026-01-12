Прогноза за времето - 13 януари 2026 г. (вторник)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Вятърът ще отслабне и до сутринта в повечето райони ще стихне. На места ще има намалена видимост. Ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10 и минус 5 градуса, за София – около минус 10 градуса.

ОЩЕ: Отива ли си леденото време? Отговорът от Николай Василковски

Във вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, за София - около 2 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 26 мин. и залязва в 12 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg