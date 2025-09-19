Войната в Украйна:

19 септември 2025, 09:22 часа 225 прочитания 0 коментара
Трафикът по границите: Къде е най-натоварено

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, информират от „Гранична полиция“ на сайта си, цитирани от БТА. 

Според данните към 6:00 часа тази сутрин движението е нормално на всички пунктове със Сърбия, Република Северна Македония, Гърция и Румъния. 

От „Гранична полиция“ напомнят, че фериботът, обслужващ линията Оряхово – Бекет, е възобновил работата си от вчера. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

По дестинацията Рудозем-Ксанти на пътя от гръцка страна се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта, припомнят още от „Гранична полиция“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик Граници информация 2025
