Внимание шофьори: Промени в движението на АМ "Струма" край Кюстендил

През следващата седмица ще се променя организацията на движение между 53-и и 54-и км на магистрала "Струма" в област Кюстендил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От 8:30 часа на 22 януари (четвъртък) до 14:00 часа на 23 януари (петък) ще се променя организацията на движение в посока Благоевград за отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоръжение.

При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.