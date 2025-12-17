Времето утре - 18 декември 2025 г.

Кабинетът подаде оставка:

На 18 декември 2025 г. до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в страната ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около минус 1°. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Топло и в планините

Най-студено сутринта ще бъде в Смолян, където се очакват минус 3 градуса. През деня най-високата температура се очаква във Варна - 13 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

13° по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

