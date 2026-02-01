Русия не може да победи, Украйна също не може: Руски регионален депутат поиска край. Нов рекорд на руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не е възможно да се разрешат въпросите за украинската земя без лична моя среща с Владимир Путин. Украйна и Русия трябва да поддържат контакт на ниво лидери, иначе преговори за териториални въпроси няма как бъдат доведени до (успешен) край от настоящите делегации. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Чешкото национално радио. Зеленски посочи, че не знае колко още ще трае войната, но смята, че тя може и да свърши много скоро.

President Zelensky said resolving territorial issues is impossible without a personal meeting with Putin, speaking in an interview with Czech Radio. He said Ukraine must have some form of direct contact with Russia and its leader, otherwise negotiating territorial questions will… pic.twitter.com/LtbHfyFSbV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

Но украинският президент даде и много запомнящ се отговор на въпроса дали Европа е готова за война с Русия. "Не искам да съм човекът, който сплашва, но ние живеем в условията на война, с ежедневни трагедии. Въпросът е Европа готова ли е за това? Готови ли са хората там да им се случи нещо подобно? Ние не бяхме готови. Никой не е вярвал, че съседите ни ще окупират наша територия и ще водят такава война. Така че готова ли е Европа и какво ще направи? Задавам този въпрос отвреме-навреме на своите европейски колеги. Никога не съм получил отговор – никога. Извън "трябва да се приготвим" и "не знаем". Мисля че е предизвикателство и дай Боже, никога да не се случва, но ми се струва, че Русия задава същите въпроси (към Европа) и знае отговора":

🚨Europe has never answered whether it is ready for war — and Russia knows the answer



Zelensky gave a brilliant interview to Český rozhlas that can quite literally be taken apart quote by quote. pic.twitter.com/xECsaLsq1u — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Сигнали за край и в Русия: Режимът на Путин не може да заглуши всичко

Изключително интересно изказване на 69-годишния регионален депутат от Самара Григорий Йеремейев – и то от пленарната трибуна на Самарския парламент (регионалното народно събрание, управляващо област Самара). Йеремейев директно каза, че специалната военна операция (СВО – гнусното име на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин) е провал и че руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявените цели на СВО не са постигнати, каза руският регионален депутат, посочвайки начело сред целите "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". Не можем да победим Украйна, защото не воюваме с нея, а със съюз от страни от НАТО, продължи Йеремейев и добави, че руската иконоика държи само 2% от световния БВП, докато подкрепящият Украйна съюз я превъзхожда многократно. Украйна обаче не можела да победи Русия и не защото украинските войници са страхливци, а руските – безподобни герои, а защото ако тръгне да губи, Русия ще превърне войната в ядрена. И след като нито една страна не може да победи другата, СВО се превръща в жертване на човешки животи и разрушение на морални ценности, заключи руският регионален депутат:

A Russian regional lawmaker publicly called for an immediate end to the war against Ukraine and was swiftly shut down by fellow deputies. At a session of the Samara regional assembly, 69-year-old Grigory Yeremeyev urged lawmakers to share responsibility with Putin for what he… pic.twitter.com/tEXanAfhJP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

За тези думи моментално колегите му поискаха микрофонът му да бъде изключен и единодушно подадоха жалба пред руската прокуратура какво е говорил.

Междувременно, излежаващият присъда за екстремизъм Игор Гиркин (Стрелков), бивш "силов" министър на т. нар. ДНР, успя да предаде ново съобщение в канала си в Телеграм. Накратко – че Путин ще свърши като сръбския диктатор Слободан Милошевич в Хага. Гиркин обръща внимание как има енергийно примирие заради искане на американския президент Доналд Тръмп и пише: "Бог знае колко хора са убити – броят на жертвите е просто огромен, очевидно – и въпреки това ние все още следваме молбите на онези, които снабдяват враговете ни със снаряди, ракети и бомби, които валят върху нашите войници и цивилни. Честно казано, не разбирам съвсем на какво разчита нашето ръководство. Прошка? Няма да има. Помирение? Няма да има. Всичко ще завърши като с Милошевич – това е напълно очевидно сега. Врагът просто печели време, разчитайки да спечели война на изтощение. И това е всичко".

А на този фон, специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф определи като продуктивна и конструктивна поредната си среща с ръководителя на Руския фонд за чуждестранни инвестиции Кирил Дмитриев, този път във Флорида. Срещата била поредна стъпка към постигане на мир в Украйна, а Уиткоф написа следното в профила си в социалната мрежа "Х": „Тази среща ни окуражава, че Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“:

Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Secretary of… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026

Друга интересна новина от Русия – арестувани са Николай Посохов, ръководител на Научноизследователския център за усъвършенстване на защитните мерки към Всеруския изследователски институт за гражданска защита и извънредни ситуации, и Игор Сосунов, заместник-началник на института. Информацията съобщи РБК. Всъщност този институт е разработчикът на руски бункери срещу ядрен удар. Посохов и Сосунов са обвинени в получаване на подкупи в особено голям размер.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов рекорд като интензивност на сухопътните бойни действия във войната в Украйна. В последния ден на януари, 2026 година, съгласно официалните украински данни са станали факт цели 338 бойни сблъсъка. Това е с 27 повече от стария рекорд, поставен през ноември, 2025 година. А на дневна база увеличението е със 134 бойни сблъсъка! Руснаците през последното денонощие са хвърлили 144 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 30 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3319 изстреляни снаряда, като това е с около 700 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4053 FPV дрона, което е с около 2700 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s SBU Alpha special unit released footage showing the use of FPV drones to strike Russian forces. According to the unit, Alpha drone operators destroyed more than 1,800 Russian occupiers over the course of one week. pic.twitter.com/YZqk7VTDlT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

Най-горещото направление отново е Покровското – цели 80 руски пехотни атаки са били отбити там, но въпреки това числото е със 7 по-малко спрямо 29 януари. Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна съобщава за опит за по-мащабна руска операция срещу село Гришино, западното предградие на Покровск. В операцията са използвани 3 бронирани машини на пехотата – резултатите можете да видите в долното видео - ОЩЕ: Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР – ВИДЕО)

⚔️ Russian assault repelled near Hryshyne



Enemy activity is increasing in the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps. Northwest of Pokrovsk, Russian forces attempted a mechanized assault on Hryshyne, deploying three armored vehicles in an effort to speed up their… pic.twitter.com/QvzKI1XdBF — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 31, 2026

На второ място като интензивност на бойните действия е районът на Гуляйполе, Запорожка област – 45 руски пехотни атаки са извършени там през последните 24 часа. На север от този район и южно от Покровск, в Олександриевското направление, са извършени 11 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, руснаците са направили 39 пехотни атаки. За това направление украинският военен канал „Офицер“ пише, че в югоизточната част на Константиновка, макар и на малка площ и с малко на брой все още войници, Русия има позиции и перспективата не е добра за времето, когато Константиновка ще стане основен приоритет за руското военно командване, което сега все още се занимава с Покровск и Мирноград на първо място. "Дори сценарият на градските боеве няма да е най-добрият, защото Константиновка всъщност е обстрелвана с дронове от три страни - активността на FPV безпилотните системи е просто невероятна", пише каналът. На север, в Южнослобожанското направление т.е. на 10-тина километра от границата, в района на Вовчанск, са станали 25 руски пехотни атаки. Още 12 са извършени в Купянското направление – за него популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се оплаква, че се публикували фалшиви новини, допринасящи за проблемите на руските войнции в покрайнините на самия Купянск, а в намиращото се на юг Лиманско направление руските пехотни атаки са били 24. В южното до Лиман Славянско направление са спрени 15 руски пехотни атаки – там руснаците, както почти навсякъде, опитват на по-широк фронт да притиснат Лиман, с атаки от север и юг.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се оплаква, че действията на Илон Мъск и SpaceX за ограничаване на услугите на Starlink, които се използват нелегално от Русия, ще пречат на руските дронове. "Борбата на Мъск със "сивите" терминали (т.е. такива, купувани през посредници и без официално разрешение за ползване), използвани от нашите войски на фронта, ще окаже критично влияние върху комуникациите и командването и контрола на войските в руската армия. Алтернативните сателитни системи от руски производители са труднодостъпни и неефективни", казва каналът, който уточнява, че украинците имат други решения за Интернет в бойни условия и ползват други западни инструменти. "Два майора" добавя, че двете страни са намалили ударите с дронове в тиловете си, за да натрупат повече безпилотни летателни апарати и че преговорите за мир са просто "бърборене", с което Западът печели време да нанася тежки икономически удари на Русия "доста успешно", а това "все повече засяга малкия (и друг) бизнес и (руското) население". Украинският експерт по радиокомуникации и електроника Серхий Бескрестнов, известен с позивната си Flash (Светкавицата), който вече е съветник на новия украински минситър на отбраната Михайло Федоров, открито обяви в канала си в Телеграм, че първите контрамерки на SpaceX срещу руските "сиви" терминали Starlink са в ход, но те са временни и тепърва ще има постоянно решение в глобален мащаб.

Ukraine’s Border Guard Service released footage showing a heavy strike drone from the Pomsta brigade destroying Russian military equipment in broad daylight. The unit said the operation disproves claims that Vampire-type heavy drones can only operate at night. pic.twitter.com/DcdAOd48SN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

ОЩЕ: Първо убиваме, после се извиняваме: Примери, че Путин се мъчи да избегне колапс, но не и още война (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 90 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 60 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 76 от всички видове дронове. На 9 места са били нанесени удари с преминалите през украинската ПВО руски безпилотни летателни системи. Военновременните ръководители на Днепропетровска и Запорожка област съобщават съответно за двама загинали и двама ранени. Загиналите са мъж и жена, изглежда семейство, след като дрон "Шахед" е ударил къщата им и е избухнал пожар. Отделно, заради руски обстрел са нанесени щети на газопровод и електропровод.

От руска страна съобщават за 21 свалени далекобойни дрона над контролираната от руснаците територия през тази нощ. Най-много – 14, са свалени над Белгородска област, още 5 – над Воронежка област, а по 1 – над Астраханска и Калужка област.