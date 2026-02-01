Дара след победата на "Евровизия": Не чета коментари!

Най-важното в момента е да останеш фокусиран и да не губиш баланс. Коментарите ще бъдат много, но те не трябва да пречат на целия процес, който предстои тепърва. Аз не чета коментари и това смятам е много важно за всеки артист.

Това заяви победителката в националната селекция за "Евровизия" Дара. На снощния спорен финал, след който огромно недоволство заля социалните мрежи заради съмнения за манипулации, Дара беше определена за представителя на България, който ще ни представи на конкурса през май във Виена.

Няма мнение дали само зрителите трябва да гласуват

"Много съм щастлива, но ми трябва малко време, за да осъзная какво се случи. Сбъдната мечта. Много голямо нещо ми се дава в ръцете", заяви Дара.

Тя коментира и третата част от селекцията, в която предстои да й бъдат написани 3 песни, от които публиката и журито ще избере една, която да ни представи на "Евровизия".

"Сега предстои забавната част - работата в студиото. Нямам търпение да видим какво ще се случи тепърва в студиото", заяви тя.

Тя заяви и че двете вечери от националната селекция за нея са били много вълнуващи и емоционални.

По отношение на това, което ще пратим във Виена, Дара допуска песента за "Евровизия" да е написана и на български, и на английски

"Аз съм отворена за градивна критика", коментира отново тя.

Източник: БНТ

Дара допълни, че няма мнение по темата как е най-добре да се избира победителят - дали само от жури или само от зрители.

Дара обяви, че на 28 февруари тя трябва да представи 3 готови песни, за които отново ще има гласуване.

Според нея автентичността и характера са я направили победител.

Бурното недоволство и обвинения за манипулации

Голямо недоволство относно снощното шоу предизвика решението на БНТ да скрие гласуването на публиката. За разлика от полуфинала миналата събота, когато вотът на зрителите беше видим как се движи в реално време, този път телевотът на публиката беше скрит и в социалните мрежи избухна напрежение, че хората не могат да видят резултатите на живо.

Мнозина обвиниха организаторите на конкурса, че въпреки прокламирания стремеж към прозрачност и справедливост, са направили точно обратното.

Недоволни зрители пък призоваха гласуването директно да бъде анулирано, защото при опит за вот им е изписано, че вече са гласували, въпреки че не са го направили.

Потребители се усъмниха, че IP-тата им "се използват за фалшиви гласове" и отново са свидетели на измама.

При обявяването на победителката пък направи впечатление, че гласовете на журито имаха почти 3 пъти по-голяма тежест от тези на зрителите.