Криско се оправда като жури на "Евровизия": Гласувах за Михаела и Мона

Рапърът Криско, който беше член на снощното жури на "Евровизия", което определи Дара за победител, излезе с обяснение на своята Фейсбук страница.

Той отнесе много критики за мястото си в журито, а целият конкурс снощи взриви социалните мрежи, тъй като потребителите масово заподозряха манипулации и обявиха, че вотът им е подменен.

Криско е гласувал различно

Още: Дара след победата на "Евровизия": Не чета коментари!

"За мен лично на финала се представиха най-силно Михаела Маринова и Мона. Най-много точки дадох за тях", написа Криско.

Гласовете на жури и публика бяха друг елемент, предизвикал недоволство, защото стана ясно, че вотът на журито е имал почти 3 пъти по-голяма тежест от този на зрителите.

"Дара се представи много по-добре от предната седмица и задължително трябва да пее бърза и енергична песен", коментира още Криско.

Също така по негово мнение догодина перфектния претендент за конкурс като "Евровизия" е Иво Димчев.

Източник: Facebook/Krisko

Още: След като гласуването беше скрито и със съмнение за измама: DARA ще представи България на "Евровизия"

Съмненията за манипулации и нагласен победител

Голямо недоволство относно тазвечершното шоу предизвика решението на БНТ да скрие гласуването на публиката. За разлика от полуфинала миналата събота, когато вотът на зрителите беше видим как се движи в реално време, този път телевотът на публиката беше скрит и в социалните мрежи избухна напрежение, че хората не могат да видят резултатите на живо.

Мнозина обвиниха организаторите на конкурса, че въпреки прокламирания стремеж към прозрачност и справедливост, са направили точно обратното.

Недоволни зрители пък призоваха гласуването директно да бъде анулирано, защото при опит за вот им е изписано, че вече са гласували, въпреки че не са го направили.

Потребители се усъмниха, че IP-тата им "се използват за фалшиви гласове" и отново са свидетели на измама.