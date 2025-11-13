Възстановяват движението по ремонтиран участък от АМ “Хемус“

В неделя - 16 ноември, около 13 ч. ще бъде възстановено движението в платното за София в ремонтирания 7-километров участък от АМ “Хемус“ между 23-и и 30-и км. Превантивният ремонт започна на 21 октомври и за изпълнението му е ограничено преминаването в платното за столицата, а автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна.

Отсечката е с подменена асфалтовата настилка, положена е геомрежа за по-голяма устойчивост на трасето и носимоспособност, попълнени са банкетите, с което се подобрява отводняването, положена е маркировка. Монтирани са ограничителни системи и пътни знаци.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

