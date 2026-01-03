Лийдс похвали Груев, след като удържа Ливърпул

След множество мачове, прекарани на скамейката, 5 мача като резерва и 4 като титуляр, Илия Груев най-накрая получи шанса да покаже на какво е способен. Неговият Лийдс завърши наравно 0:0 с Ливърпул в последния си мач от Висшата лига. Българинът изкара цялата среща на терена, като беше заменен във втората минута на добавеното време. Мърсисайдци доминираха през целия мач, но Груев беше една от основните причини „белите“ да запазят нулите до края и беше похвален за това от клуба.

Илия Груев е покривал половината терен

Лийдс открои представянето на Илия Груев с публикация в социалните мрежи. „Белите“ написаха: „Запази всичко тихо отляво!“, заедно със снимка на халфа. До него се вижда графика, която нагледно показва движението и позиционирането му по време на мача. Колкото по-наситено червено е полето по терена, толкова повече време е прекарал там Груев. На графиката почти цялата лява част на терена, както и част от дясната, са оцветени в червено.

🔒 Keeping it all quiet on the left!

Лийдс е със 7 точки над зоната на изпадащите

Спечелената точка е от голямо значение за Лийдс в борбата за оцеляване. В момента „белите“ са на 16-то място във временното класиране с 21 точки от 19 мача – 5 победи, 6 равенства и 8 загуби. Това са цели 7 точки над зоната на изпадащите, където са Уест Хям с 14, Бърнли с 12 и Уулвърхямптън с 3 пункта. Под Лийдс в класирането в момента е и Нотингам Форест с 18 точки.

