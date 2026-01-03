Спорт:

Нова година, ново начало: Златимир Йочев също приключи със сутрешния блок на bTV (СНИМКИ)

03 януари 2026, 13:32 часа 906 прочитания 1 коментар
Нова година, ново начало: Златимир Йочев също приключи със сутрешния блок на bTV (СНИМКИ)

Водещият на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев също се разделя с предаването "Тази сутрин", съобщи самият той в профила си в социалните мрежи. Прави впечатление, че текстът е споделен само с приятелите му във Facebook и не е общодостъпен за масово четене. Йочев напуска поста точно две седмици след последния ефир на предаването, което водеха заедно с уволнената впоследствие Мария Цънцарова.

"От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV. Решението е мое. През тези 5 години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви", гласи част от текста на водещият.

Още: "Водещият твърде много питаше": Когато въпросите пречат, журналистите изчезват

Припомняме, че името на Йочев бе посочено като следващо в списъка с освободени от поста си след скандала с уволнението на Цънцарова, което предизвика обществено и политическо напрежение, протести пред сградата на bTV на медийната гилдия и обвинения от страна на корпорацията в политически пристрастия и нарушение на журналистическите ценности от страна на Мария Цънцарова. Покрай сътресенията от телевизията си тръгна и един от емблематичните журналисти на телевизията - Стоян Георгиев. Впоследствие Цънцарова бе освободена на 22 декември с кратка в позиция. Още преди да бъде шумно свалена от ефир обаче в различни издания се спекулираше, че екранната двойка ще бъде свалена едновременно от ефир, макар фокусът да бе само върху името на Цънцарова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мария Цънцарова срещу Делян Пеевски: Разказ за журналистическа смелост

Оттук накъде?

В своята публикация Йочев подчертава, че оттук насетне пътят му в професията продължава в друг формат, но отново в bTV - в друг часови пояс и различен фокус:

"От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия новини на bTV Новините в "Интервюто на деня" със Златимир Йочев", пише още водещият, с което потвърждава, че заменя над 3-часов сутрешен ефир за няколко минутен слот във вечерния новинарски блок от 19:50 часа.

Нови водещи

От медията потвърдиха за рокадата и анонсираха още промени, с които, твърди телевизията, "bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие", както и още, че "медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми".

Още: Трябва да решим какво искаме: Спокойно журналистическо блато или бурно море?

От прессъобщението става ясно, че от 5 януари "Тази сутрин" ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с временните си водещи Росен Цветков и Гергана Венкова, които явно остават за постоянно. И още - освен водещ на интервюто след новините, Златимир Йочев поема и ролята на "продуцент и водещ на специални телевизионни проекти", без да се уточняват детайли. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
bTV Мария Цънцарова Златимир Йочев
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес