Нова година, ново начало: Златимир Йочев също приключи със сутрешния блок на bTV (СНИМКИ)

Водещият на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев също се разделя с предаването "Тази сутрин", съобщи самият той в профила си в социалните мрежи. Прави впечатление, че текстът е споделен само с приятелите му във Facebook и не е общодостъпен за масово четене. Йочев напуска поста точно две седмици след последния ефир на предаването, което водеха заедно с уволнената впоследствие Мария Цънцарова.

"От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV. Решението е мое. През тези 5 години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви", гласи част от текста на водещият.

Припомняме, че името на Йочев бе посочено като следващо в списъка с освободени от поста си след скандала с уволнението на Цънцарова, което предизвика обществено и политическо напрежение, протести пред сградата на bTV на медийната гилдия и обвинения от страна на корпорацията в политически пристрастия и нарушение на журналистическите ценности от страна на Мария Цънцарова. Покрай сътресенията от телевизията си тръгна и един от емблематичните журналисти на телевизията - Стоян Георгиев. Впоследствие Цънцарова бе освободена на 22 декември с кратка в позиция. Още преди да бъде шумно свалена от ефир обаче в различни издания се спекулираше, че екранната двойка ще бъде свалена едновременно от ефир, макар фокусът да бе само върху името на Цънцарова.

Оттук накъде?

В своята публикация Йочев подчертава, че оттук насетне пътят му в професията продължава в друг формат, но отново в bTV - в друг часови пояс и различен фокус:

"От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия новини на bTV Новините в "Интервюто на деня" със Златимир Йочев", пише още водещият, с което потвърждава, че заменя над 3-часов сутрешен ефир за няколко минутен слот във вечерния новинарски блок от 19:50 часа.

Нови водещи

От медията потвърдиха за рокадата и анонсираха още промени, с които, твърди телевизията, "bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие", както и още, че "медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми".

От прессъобщението става ясно, че от 5 януари "Тази сутрин" ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с временните си водещи Росен Цветков и Гергана Венкова, които явно остават за постоянно. И още - освен водещ на интервюто след новините, Златимир Йочев поема и ролята на "продуцент и водещ на специални телевизионни проекти", без да се уточняват детайли.