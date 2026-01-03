Сутрешният блок на bTV с нови водещи, рокади и в още публицистични предавания (СНИМКИ)

След като стана ясно, че Златимир Йочев също приключва със сутрешния блок на bTV, от медията обявиха новите водещи на "Тази сутрин" - бившият водещ на сутрешните новини и продуцент Росен Цветков и политическият репортер Гергана Венкова. Първият им ефир като нова телевизионна двойка ще бъде на 5 януари от 06:00 часа.

"През 2026 година bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие. Медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми", пишат от медията.

От прессъобщението става ясно, че на 4 януари в ефира на bTV ще бъде първото издание за 2026 г. на емблематичното публицистично предаване "120 минути" със Светослав Иванов. Предаването „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV.

Рокадата

След като свалиха от ефир и впоследствие уволниха от телевизията, bTV намери ново поприще и на другия свален от сутрешния блок водещ Златимир Йочев. Той заменя 3-часов сутрешен ефир с 7-8 минути във вечерния новинарски блок и ще води "Интервюто на деня". От телевизията пишат още, че паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на "специални телевизионни проекти", без да се уточняват повече детайли.

И още рокади

Промяна претърпява и предаването "Защо, господин министър?" с водещ Жени Марчева - от 11 януари публицистичното предаване вече ще се казва само "Защо?" и отново ще се излъчва всяка неделя от 19:40 часа, но с друг формат. Предаването разширява обхвата от теми и гости, като в него вече ще участват представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, президентската институция, регулатори, местната власт, бизнес общността, както и водещи експерти и анализатори.

От началото на 2026 г. към екипа на водещите на bTV Новините се присъединява журналистът Алекс Донев. Той започва кариерата си в bTV като репортер и има богат опит като телевизионен водещ в други медии, включително онлайн издания.

