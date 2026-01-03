Арсенал победи драматично, неочакван герой за "топчиите" (Резултати от Висшата лига)

Арсенал постигна труден успех с 3:2 при визитата си на Борнемут в двубой от 20-ия кръг на Висшата лига. В герой за "топчиите" се превърна дефанзивният полузащитник Деклан Райс, който блесна с две попадения. Иначе Еванилсон откри резултата рано-рано, но Габриел Магаляеш възстанови паритета. През втората част паднаха двата гола на Райс. В заключителната фаза Ели Крупи също се разписа. Така "артилеристите" събраха 48 точки на върха. "Черешките" са 15-и с 23 пункта.

Мачовете във Висшата лига

По-рано през деня Уулвърхямптън надигра Уест Хям с 3:0 у дома за първата си победа от началото на сезона. Тимът на Роб Едуардс вече има 6 точки, но все още се намира на дъното на класирането, докато „чуковете“ са с 14 пункта и са 18-и. Още в 4-тата минута Джон Ариас откри резултата за „вълците“, разписвайки се в опразнената врата на Алфонс Ареола. В 31-вата минута домакините шанс да удвоят от дузпа след проверка чрез системата за видеоарбитраж (ВАР), а Хуан Хи-чан беше безкомпромисен от бялата точка. 18-годишният Матеус Мане направи резултата класически в 41-вата минута с удар от далечна дистанция.

Брайтън победи предпоследния Бърнли с 2:0 на стадион „Амекс“ и влезе в топ 10 на класирането в Премиършип. През първото полувреме на срещата "чайките" притежаваха топката в голяма част от времето и откриха резултата в 30-ата минута с гол на Жоржиньо Рутер. Две минути след подновяването на играта Ясин Аяри увеличи преднината.

Резултати от 20-ия кръг на Висшата лига

Астън Вила - Нотингам Форест 3:1

Брайтън - Бърнли 2:0

Уулвърхямптън - Уест Хям 3:0

Борнемут - Арсенал 2:3

