Любопитно:

Арсенал победи драматично, неочакван герой за "топчиите" (Резултати от Висшата лига)

03 януари 2026, 21:40 часа 335 прочитания 0 коментара
Арсенал победи драматично, неочакван герой за "топчиите" (Резултати от Висшата лига)

Арсенал постигна труден успех с 3:2 при визитата си на Борнемут в двубой от 20-ия кръг на Висшата лига. В герой за "топчиите" се превърна дефанзивният полузащитник Деклан Райс, който блесна с две попадения. Иначе Еванилсон откри резултата рано-рано, но Габриел Магаляеш възстанови паритета. През втората част паднаха двата гола на Райс. В заключителната фаза Ели Крупи също се разписа. Така "артилеристите" събраха 48 точки на върха. "Черешките" са 15-и с 23 пункта.

Мачовете във Висшата лига

По-рано през деня Уулвърхямптън надигра Уест Хям с 3:0 у дома за първата си победа от началото на сезона. Тимът на Роб Едуардс вече има 6 точки, но все още се намира на дъното на класирането, докато „чуковете“ са с 14 пункта и са 18-и. Още в 4-тата минута Джон Ариас откри резултата за „вълците“, разписвайки се в опразнената врата на Алфонс Ареола. В 31-вата минута домакините шанс да удвоят от дузпа след проверка чрез системата за видеоарбитраж (ВАР), а Хуан Хи-чан беше безкомпромисен от бялата точка. 18-годишният Матеус Мане направи резултата класически в 41-вата минута с удар от далечна дистанция.

Брайтън победи предпоследния Бърнли с 2:0 на стадион „Амекс“ и влезе в топ 10 на класирането в Премиършип. През първото полувреме на срещата "чайките" притежаваха топката в голяма част от времето и откриха резултата в 30-ата минута с гол на Жоржиньо Рутер. Две минути след подновяването на играта Ясин Аяри увеличи преднината.

Резултати от 20-ия кръг на Висшата лига

Астън Вила - Нотингам Форест 3:1

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Брайтън - Бърнли 2:0

Уулвърхямптън - Уест Хям 3:0

Борнемут - Арсенал 2:3

ОЩЕ: Лудото 8-голово шоу на Боксинг дей, което остава завинаги в историята на Висшата лига (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Борнемут
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес