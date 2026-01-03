Войната в Украйна:

03 януари 2026, 21:58 часа 428 прочитания 0 коментара
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята сила през целия ми път!

Легендата на българския футбол Любослав Пенев излезе с публикация в социалните мрежи, в която се сбогува със своя чичо Димитър Пенев. Великият треньор и играч си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Ел Голеадор използва силни думи, признавайки, че болката му е тиха, но дълбока. Бившият нападател на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид написа: "Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път".

Любо Пенев се сбогува с Димитър Пенев

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път. Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг. За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

Posted by Любослав ПЕНЕВ on Saturday, January 3, 2026

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест. Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!", написа Ел Голеадор в социалните мрежи", написа в социалните мрежи Ел Голеадор, който продължава да се бори с онкологично заболяване в германска клиника.

