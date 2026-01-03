3 януари в историята на България: Турците правят опит да опожарят София, но Освобождението чука на вратата

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

3 януари 1877 г.: Турците се опитват да опожарят София преди да я напуснат

След освобождаването на Плевен на 10 декември 1877 г., армията на Йосиф Гурко след тежкия зимен преход през Стара планина се насочва към София. От края на декември там се е установил Сюлейман паша. На 3 януари Осман Нури паша започва да се изтегля от София, но с намерението напълно да опожари и унищожи града преди той да падне. Опитите му са осуетени. От една страна заслугата за това е на чуждестранните консули, които вече имат планове за по-нататъшните си геополитически интереси на Балканите и отказват да напуснат София. От друга страна бързата реакция на руските сили е причината освободена София да не бъде разрушена.

На 4 януари 1878 г. по нов стил (23 декември 1877 година, по стар стил) армията на генерал Гурко влиза победоносно в София след като разтромява войските на Осман Нури паша.

Руският генерал влиза в града с чудотворната икона на Света Богородица - “Радост на всички скърбящи”. До днес тя е в Митрополитски храм “Света Неделя”. След освобождаването на София пътят към Пловдив и Одрин е открит и това на практика слага край на Руско-турската освободителна война (1877-1878).

Още важни събития в историята на България на 3 януари

На 3 януари 1880 г. е утвърден първият градоустройствен план на София, наречен още Батенбергов план. Този градоустройствен план е дело на инж. Иржи (Георги) Прошек и поставя началото на радиалната структура на града.

На 3 януари 1907 г. при откриването на Народния театър в столицата княз Фердинанд е освиркан от група студенти. Младежите веднага са арестувани, но техните преподаватели проявяват солидарност с тях. Това става причината за започването на така наречената Университетската криза, довела до временното затваряне на Софийския университет.

На 3 януари 1921 г. Деветнадесетото Народно събрание отпуска кредит за настаняване на бежанците от Беломорска Тракия, който е в размер на 1 000 000 лв. Отпуснатите средства трябва да се използват за устройството на земи и къщи за бежанците.

