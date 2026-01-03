Войната в Украйна:

Стоичков за Пенев: Великан! Никога няма да бъдеш забравен!

03 януари 2026, 14:30 часа 459 прочитания 0 коментара
Стоичков за Пенев: Великан! Никога няма да бъдеш забравен!

Легендата на българския и световния футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев, които почина днес. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те са заедно и в незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа Стоичков.

Легендарният футболист и треньор Димитър Пенев почина днес на 80 години. Пенев е роден на 12 юли 1945 г., наричан по прякор Пената, е бивш български футболист, защитник, както и треньор по футбол.

Още: Отиде си легендарният футболист и треньор Димитър Пенев

Легенда на българския футбол

Димитър Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

Стоичков поздрави Димитър Пенев: Равнис! Мирно! Да отдадем чест на най-големия! (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Димитър Пенев Христо Стоичков
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес