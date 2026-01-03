Стоичков за Пенев: Великан! Никога няма да бъдеш забравен!

Легендата на българския и световния футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев, които почина днес. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те са заедно и в незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа Стоичков.

Легендарният футболист и треньор Димитър Пенев почина днес на 80 години. Пенев е роден на 12 юли 1945 г., наричан по прякор Пената, е бивш български футболист, защитник, както и треньор по футбол.

Легенда на българския футбол

Димитър Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

