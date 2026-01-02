Най-важните новини за деня, 2 януари 2026

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 януари 2026 г.

СВЕТЪТ ПРЕЗ 2025 Г.: МИР В УКРАЙНА – СЛЕД 24 ЧАСА, 2-3 СЕДМИЦИ ИЛИ ВСЕ НЯКОГА

За 24 часа ще спра войната в Украйна – никога нямаше да избухне, ако аз бях президент. 2-3 седмици, максимум. Не си поставям срокове. Всички тези думи, излезли през 2025 година от устата на американския президент Доналд Тръмп, добре показват развитието на войната в Украйна. За всеки с една мозъчна клетка в главата беше и е пределно ясно, че тази война няма просто решение. Ясно е и, че за да не се разпали бързо отново, след като спре, трябва агресорът да си получи заслуженото – иначе ще опита отново.

Резюмето в политически аспект на опитите да има мир се появи в края на годината, под формата на меме: Във войната между Русия и Украйна първо се предаде Америка. САЩ все още имат инструментите и възможностите да притиснат решително Руската федерация, по икономически път на първо място, но за цяла година единственото, което Тръмп направи, беше да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", за които веднага влязоха различни отсрочки.

На политическия фронт – въртележка. Започна се през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс се нахвърлиха на Володимир Зеленски как нямал карти – много подобаващо отношение за защитници на свободата и демокрацията, да се притиска, изнудва и мачка жертвата в най-кървавата война в Европа след Втората световна насам, за да завършим сега с уверения пак на Тръмп, че мирът е аха-аха зад ъгъла, мъничко само.

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРЕЗ 2025: ВСЕ ПО-ИНТЕЛИГЕНТЕН И НЕЗАВИСИМ ОТ ХОРАТА. ЩЕ НИ ЗАВЛАДЕЕ ЛИ?

2025-та година ни показа как изкуственият интелект не само навлезе дълбоко в бизнеса и обществото, но и стана почти неотменна част от ежедневието за мнозина от нас. Самият изкуствен интелект (ИИ) демонстрира все по-голяма адаптивност и автономност от човека, а програмите станаха по-достъпни за всички. Точно това обаче извади на преден план такива въпроси като контрола върху ИИ и етичните норми, свързани, например (но не само!), с авторските права, страховете, че от това ще загуби творческата страна в много области, качеството на генерираното с ИИ съдържание и опасенията за загуба на работни места.

ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГОТОВИ ДА ПРАЩАТ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА. ЗАТИШИЕ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

10 000 до 15 000 войници – такъв контингент се готви да изпрати Европа в Украйна, за да опазва вече сключен мир между Киев и Москва. Това пише в материал на германското издание Welt. Франция и Великобритания твърдо са готови да участват в такъв контингент, а Турция е готова да поеме като зона на отговорност Черно море – но Анкара вече публично каза, че би го направила при международен мандат, под егидата на ООН например, докато сега, в материала на германската медия се говори за действия без ООН и дори без общо пълно съгласие в ЕС.

ТРЪМП Е ГОТОВ ДА СЕ НАМЕСИ В ИРАН (ВИДЕА)

Доналд Тръмп каза, че САЩ ще се притекат на „спасяване“ на протестиращите в Иран, ако Техеран отговори насилствено на най-големите национални демонстрации, пред които е изправена ислямската република от години, предаде Financial Times, позовавайки се на публикация на американския президент в платформата Truth Social рано в петък. "Ако Иран стреля и убива насилствено мирни протестиращи, което е техният обичай, Съединените американски щати ще се притекат на помощ. Ние сме заредени и готови да тръгнем", предепреди той.

"ОТКАЖЕТЕ СМЕСЕНО РЕСТО": ПРИЗИВ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПЪРВИТЕ ДНИ НА ЕВРОТО

"Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения", каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в сутрешния блок на БНТ по повод въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Той препоръча в случай на смесено ресто потребителят да откаже сделката, т.е. плащането. "Второто нещо, е да сигнализира компетентните органи. Компетентните органи сме ние - КЗП", каза Колячев.

"КЪДЕТО И КОГАТО ПОЖЕЛАЯТ": МАДУРО Е ОТВОРЕН ЗА ПРЕГОВОРИ СЪС САЩ И ТРЪМП

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че е отворен за преговори със САЩ относно трафика на наркотици и петрола, след седмици на ескалираща кампания за натиск срещу правителството му, пише BBC. В интервю за венецуелската държавна телевизия Мадуро заяви, че е готов за диалог със САЩ „където и когато пожелаят“. Освен трафика на наркотици, Мадуро заяви, че е отворен за разговори и за петрола и миграцията.