Yettel пуска отстъпка до 300 лв. за iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

Ексклузивната онлайн оферта на Yettel този месец идва със страхотна отстъпка до 300 лв. за два от най-желаните модели от актуалната серия iPhone 14 – iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus. Само на yettel.bg до края на празничния май феновете на Apple ще имат възможността да се сдобият с последно поколение смартфон на бранда с голяма отстъпка при подписване на двугодишен договор с план Total или Total Unlimited.

iPhone 14 Plus разполага с нов, по-голям 6,7-инчов екран. Моделът включва обновена система с две камери, създаващи зашеметяващи снимки и видео с TrueDepth технология и Photonic Engine. Смартфонът работи с чип A15 Bionic с 5-ядрен графичен процесор, който предлага невероятна производителност и вградени функции за сигурност и защита на личните данни. iPhone 14 Plus има и впечатляващо дълъг живот на батерията и предлага максимално 5G изживяване. До края на месец май iPhone 14 Plus 256GB се предлага с 250 лв отстъпка от редовната цена и може да бъде взет от онлайн магазина на Yettel за 1849,99 лв. в брой вместо за 2 099,99 лв. или на лизинг за 88,99 лв. вместо за 100,99 лв. с Total Unlimited 59.99 и договор за 2 години

iPhone 14 Pro е смартфонът от най-високия клас на Apple в момента. Моделът, който пристига с 6,1“ екран, се отличава с плоските си ръбове, корпус от неръждаема стомана, текстуриран гръб от матово стъкло и водоустойчивост IP68 и дисплей, защитен от Ceramic Shield. Като флагман, той работи с по-бързия чип A16. При него вече няма прорез за системата с TrueDepth камера, като вместо това Apple е възприела т.нар. „динамичен остров“ – прорез с форма на капсула в горната част на дисплея, в който се намира оборудването на камерата и който може да променя формата и размера си с помощта на софтуер в зависимост от това какво се представя на екрана.

iPhone 14 Pro разполага с нов Super Retina XDR дисплей с подобрена ProMotion технология, която дава възможност за Always-On дисплей – за първи път при iPhone. Той е възможен благодарение на новата честота на опресняване от 1 Hz до 120 Hz заедно с подобрени енергоефективни технологии. Когато Always-On дисплеят е активен, времето, уиджетите и дейностите в реално време остават достъпни с един поглед по всяко време, а тапетът е затъмнен.

В допълнение към технологията Always-On Super Retina XDR дисплеят на iPhone 14 Pro предлага по-висока пикова HDR яркост – до 2000 нита. Има и най-високата пикова яркост на открито в смартфон и е два пъти по-ярък от iPhone 13 Pro, когато е в слънчеви условия. До края на месец май моделът се предлага с 300 лв отстъпка от редовната цена и сега може да бъде взет за 2069,99 лв. в брой вместо за 2369,99 лв. или на изплащане за 99,59 лв. вместо за 113,99 лв. с Total Unlimited 59.99 и договор за 2 години.

Повече за офертата и пълните ѝ условия можете да откриете на сайта на оператора.