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Започват нови ремонти на магистрала "Тракия"

08 ноември 2026, 9:07 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Започват нови ремонти на магистрала "Тракия"

На 9 ноември започват нови ремонти на асфалтовата настилка на АМ "Тракия" на територията на областите София и Пазарджик.

От 9:00 ч. на 9 ноември до 9:00 ч. на 11 ноември, дейности ще се извършват в отсечката от 5-и до 3-и км на магистралата в Софийска област в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 9 ноември, в периода от 7:30 ч. до 17:00 ч., ще се работи при 89-ия км на магистралата в област Пазарджик. За изпълнение на дейностите в 400-метров участък ще се ограничава преминаването в активната лента в платното в посока София и ще се осъществява в изпреварващата.

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Агенция "Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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