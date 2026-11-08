Войната в Украйна:

Над 6,5 тона за 10 години: WWF постави България в центъра на незаконния улов на есетри

08 ноември 2026, 9:14 часа 942 прочитания 0 коментара
Снимка: WWF
Над 6,5 тона за 10 години: WWF постави България в центъра на незаконния улов на есетри

За последните 10 години най-малко 263 кг незаконен хайвер и около 6,5 тона есетрово месо и цели риби са конфискували властите в България, Румъния и Украйна. Иззети са и големи количества забранени риболовни съоръжения. Това показва доклад на WWF, изпратен до медиите, който обхваща периода 2016–2025 г. и анализира официални данни от трите държави.

По данни на природозащитната организация най-малко 3366 есетри, или общо поне 6,5 тона, са били засегнати от документирани престъпления срещу дивата природа в района на Долен Дунав. Там се намират някои от последните диви популации на тези риби.

Докладът регистрира общо 509 потвърдени случая, свързани с есетри или използването на забранени риболовни уреди за периода 2016–2025 г. От тях 235 са в Румъния, 175 в България и 99 в Украйна.

Още: България е първа в Европа по износ на черен хайвер

Есетровите риби са сред най-застрашените групи животни в света, предупреждават от WWF.

„Незаконният риболов и трафикът продължават да представляват сериозна заплаха за възстановяването на дунавските есетри. Всяка риба, изгубена заради бракониерство, е крачка назад за популации, които вече са на ръба на изчезването“, заяви Беате Щрибел, ръководител на Инициативата за есетрите на WWF.

Над 45 км забранени риболовни съоръжения в България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Една от най-тревожните констатации в доклада е свързана с България. За 10 години властите са конфискували 1250 незаконни кърмака, използвани за улов на есетрови риби.

Още: Който ловил, ловил: Забраниха риболова завинаги

Този метод е особено жесток, тъй като при него се използват дълги въжета с множество големи куки, които закачат рибите за тялото, вместо да ги улавят при захапване на стръвта. Това често води до тежки наранявания.

Общата дължина на конфискуваните съоръжения надхвърля 45 километра, а броят на куките е приблизително 54 000. В същото време официално иззетите есетри в България за целия десетгодишен период са едва 25, посочват от WWF.

В доклада са откроени и райони, в които незаконните дейности се припокриват с важни местообитания на есетровите риби. В България това е област Враца, в Румъния – окръг Тулча, а в Украйна – Одеска област.

От WWF уточняват, че броят на регистрираните случаи не отразява непременно реалния мащаб на бракониерството. Той зависи от ефективността на контрола, начина на докладване и възможностите на институциите да достигат до съответните райони.

Още: Международна екоорганизация пусна над 20 000 малки есетри в Дунав край Белене

Намаляването на регистрираните нарушения в Украйна също не означава задължително, че незаконният риболов е намалял. Войната, водена от Русия срещу Украйна, ограничава достъпа до важни риболовни зони и затруднява контрола в части от делтата на Дунав и по Черноморското крайбрежие.

4 вида есетри продължават да бъдат застрашени

Докладът показва, че и четирите останали местни вида есетрови риби в Дунав продължават да стават жертва на незаконни дейности. Това са чигата, пъстругата, руската есетра и моруната.

Сред конфискуваните екземпляри има и моруни с дължина над два метра и тегло до 200 килограма.

От 1 януари тази година влезе в сила безсрочна забрана за улов на есетрови видове в българския участък на река Дунав и в Черно море. Тя беше въведена със съвместна заповед на министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните.

Забраната обхваща улова на белуга, руска есетра, пъструга и чига в българската акватория на Дунав и Черно море.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
WWF есетра есетри незаконен риболов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес